Autisme : un nouvel appareil permet un dépistage précoce

L'ESSENTIEL L’autisme se manifeste par des troubles du comportement, de la communication et des interactions.

Ces troubles ont des causes multifactorielles, mais trois facteurs de risque principaux sont établis : la prématurité, le fait d’être un garçon et les antécédents familiaux.

Environ 700.000 personnes sont atteintes d’autisme en France selon l'Inserm.

Les premiers signes de l’autisme peuvent apparaître dès 18 mois, pourtant, les enfants concernés ont entre 3 et 5 ans en moyenne, au moment du diagnostic. Pour la Haute autorité de santé, il est important de raccourcir ce délai, car "plus le diagnostic est posé tôt, plus les interventions pourront être mises en place précocement et aideront l’enfant dans son développement."

Une innovation, créée par la start-up Iconeus, pourrait permettre de repérer le trouble bien plus tôt.

Les ultrasons au cœur de cet outil de dépistage de l’autisme

L’entreprise a fabriqué un nouvel appareil d’imagerie médicale pour réaliser des échographies des cerveaux de bébés afin de repérer les signes du trouble du spectre autistique. "Voir le cerveau en fonctionnement reste difficile chez le bébé", précise Mickaël Tanter, directeur de l’unité physique des ondes pour la médecine et chercheur au sein de l’Inserm, à l’origine de cette nouvelle technique, dans une interview à Ouest-France. La technologie des ultrasons, non invasive et qui peut être répétée sans risque, le permet.

Concrètement, une sonde est posée sur la fontanelle du bébé, soit la partie haute de son crâne, puis la machine est mise en route et observe les variations des flux sanguins dans le cerveau. "On peut faire une hypothèse forte que des prémices de défaillances de connectivité apparaissent dès les premiers mois", ajoute Mickaël Tanter. Or, selon le chercheur et ses équipes, des anomalies de communication entre les différentes zones du cerveau pourraient être l’une des explications à l’apparition de troubles autistiques.

Une technique de dépistage de l’autisme bientôt testée à Paris

La nouvelle méthode de dépistage sera expérimentée à partir de début 2023, à l’hôpital Robert-Debré (Paris 19e)."Éthiquement, ces investigations ne peuvent avoir lieu que pour des enfants à risque, prématurés ou avec un risque familial fort, qui seront forcément suivis", indique le neurologue Pierre Gressens, à Ouest-France. Les enfants participants seront suivis pendant trois ans.

Comment est dépisté l'autisme aujourd’hui ?

En France, le diagnostic des troubles du spectre autistique passe d’abord par le médecin traitant, qui observe l’évolution de l’enfant au cours de ses premières années. Des problèmes de communication ou de motricité peuvent être un signal d’alerte. Dans ce cas, le professionnel de santé recommande des examens complémentaires : examens ORL, ophtalmologiques, orthophoniques, etc.

"L’autisme se manifestant de façon très diverse, le diagnostic devra mobiliser des professionnels de différentes disciplines (pédopsychiatres, psychologues, professionnels de la rééducation…) spécifiquement formés au trouble du neurodéveloppement et de l’autisme", développe la HAS.

Lorsque le diagnostic est difficile à établir, les familles peuvent être dirigées vers des établissements spécialisés dans les troubles du neurodéveloppement.