Journée internationale de la radiologie

L’échographie, le stéthoscope du rhumatologue…

Depuis 2012, les radiologues célèbrent la Journée Internationale de la Radiologie le 8 novembre… Avec l’idée de mieux mettre en évidence le rôle de l’imagerie dans la médecine moderne, dont l’échographie qui devient incontournable

L’échographie est devenue indispensable dans de nombreux domaines de la médecine. Bien évidemment chez la femme enceinte, mais également, dès qu’il faut essayer de voir au plus profond de notre ventre, de nos vaisseaux et de notre cœur.

Il est par contre surprenant de la voir taquiner la traditionnelle radiographie osseuse, chez les rhumatologues, ces spécialistes des os et des articulations, avec de nombreux exemples en faveur de l’utilisation des ondes sonores. Or, à la différence des rayons X de la radiographie, les ultra-sons utilisés en échographie ne présentent aucun danger pour notre corps.

Pourquoi des ultra-sons ?

D’abord parce que sur certaines lésions des articulations, on voit mieux et plus précocement. Par exemple, dans une maladie comme la polyarthrite Rhumatoïde, qui touche 300 000 Français et probablement autant qui l’ignorent, aucune prise de sang ou radiographie ne peut montrer que l’articulation est en danger dans les six premiers mois de la maladie. Or on sait que les dégâts peuvent être importants dès les premières semaines. Avec l’échographie, on peut le savoir rapidement et intervenir vite et efficacement.

Un examen dynamique

Ensuite tous ceux qui ont passé une radio savent que l’on exige l’immobilité totale pour ne pas se retrouver avec un cliché flou. Avec l’écho, on peut explorer l’articulation en mouvement et voir ainsi tous les problèmes de tendons et de conflits qui parfois n’apparaissent que lors du mouvement.

Enfin – et ce n’est pas le dernier des arguments en ces périodes où l’on demande à la médecine moderne d’être plus efficace et moins chère, en plus d’être indolore, non stressante et sans danger, l’échographie est un examen très bon marché.

Un examen simple

Au cas où l’une de vos articulations est douloureuse sans que l’on en sache la raison, n’hésitez donc pas à demander à votre médecin de pratiquer aussi cet examen.

Reste la disponibilité et la difficulté, par exemple à l’hôpital d’obtenir des appareils d’échographie. L’opposition des radiologues n’est sans doute pas étrangère à ce blocage. Mais les rhumatologues se sont largement équipés ces dernières années.

A tel point qu’on n’hésite pas à parler de « sthétoscope » du rhumatologue et cet examen lui est devenu aussi utile qu'au cardiologue.