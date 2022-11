Paraplégie : des neurones permettant de remarcher ont été identifiés

L'ESSENTIEL La paraplégie est la paralysie plus ou moins complète des deux membres inférieurs et de la partie basse du tronc.

Les accidents touchant la moelle épinière sont les principales causes responsables de la paraplégie.

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Nature, neuf patients paraplégiques ont retrouvé la capacité à marcher à la suite d’un entraînement associé à un système d’électrostimulation délivré par des dispositifs implantés dans leur colonne vertébrale.

Cet essai s'est déroulé au centre NeuroRestore, situé en Suisse, et a été dirigé par le Professeur Grégoire Courtine ainsi que par Jocelyn Bloch, neurochirurgienne au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Cinq mois après le début du programme, la totalité des participants ont réussi à supporter leur propre poids et à réaliser des pas, mais un déambulateur était cependant requis pour plus de stabilité.

Paraplégie : "Une repousse et une réorganisation des fibres nerveuses impliquées dans la marche"

Les volontaires ont utilisé un boîtier qui libère des impulsions électriques à l’implant posé sur la moelle épinière. "Pour la première fois, on montre sur 9 patients et pas un ou deux comme auparavant, que la stimulation et l'entraînement permet une réparation neurologique", a indiqué le Professeur Grégoire Courtine à France Inter.

Ces travaux ont démontré que la thérapie est efficace chez les neufs patients paraplégiques, mais "également qu’au terme du processus de réhabilitation, l’amélioration de la motricité des patients persiste même en l’absence de stimulation électrique. Cette récupération neurologique suggère une repousse et une réorganisation des fibres nerveuses impliquées dans la marche", peut-on lire dans un communiqué de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Face à cette découverte, les scientifiques ont décidé d’étudier cette récupération chez des souris paralysées. Ils ont alors développé un nouvel implant adapté aux rongeurs. "Cette fois-ci, on a combiné l'impulsion électrique avec une autre technologie, l'optogénétique. Elle permet de modifier génétiquement certains neurones pour les rendre sensibles à certaines longueurs d'onde de la lumière", a expliqué Stéphanie Lacour, professeure à l'EPFL et co-auteure de l'étude.

Une famille de neurones est active dans la restauration de la marche

Grâce à ce processus, les chercheurs ont réussi à identifier les neurones actifs dans la restauration de la marche. Il s’agit d’une famille de neurones, appelée "Vsx2", qui n’est pas très sollicitée pour la marche chez les personnes valides, mais qui est très efficace pour la récupération de la motricité en cas de lésion de la moelle épinière.

"Ils [ndlr les neurones] étaient connus, mais pas jugés essentiels dans la production de la motricité. Or, l'expérience sur les souris a montré qu'ils deviennent essentiels pour répondre au traitement. Ils sont recrutés par le processus de récupération", a souligné le Professeur Grégoire Courtine. La stimulation de la moelle épinière active ces neurones spécifiques qui jouent un rôle d’interface entre le cerveau et la moelle épinière, ce qui permet la propagation des informations jusqu’aux neurones de la moelle qui produisent l’activité musculaire.

Pour les auteurs de l’étude, il est nécessaire d’étendre la pose d’implants à un plus grand nombre de patients paraplégiques. Un nouvel essai clinique comprenant 60 patients devrait débuter d’ici 2024.