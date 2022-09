Autisme : un médicament anti-diarrhéique pour atténuer certains symptômes ?

L'ESSENTIEL En France, près de 700.000 personnes sont atteintes par un trouble du spectre autistique d’après l’Inserm.

Le lopéramide, un médicament contre les diarrhées, pourrait atténuer certains symptômes liés aux troubles du spectre de l'autisme.

Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) se caractérise par un ensemble de symptômes qui varient d’une personne à l’autre. Ils se traduisent notamment par des dysfonctionnements dans les interactions sociales, les comportements ainsi que les activités. Ces manifestations influent sur le développement des patients et peuvent évoluer au fil des années.

Un anti-diarrhéique pour améliorer les comportements sociaux ?

Pour l’heure, aucun traitement ne permet de guérir les symptômes dûs à un trouble du spectre de l’autisme. Dans une récente étude publiée dans la revue Frontiers in Pharmacology, des chercheurs ont observé qu’un médicament anti-diarrhéique pourrait avoir des effets bénéfiques sur les déficits des rapports sociaux chez des patients autistes.

Pour parvenir à ces conclusions, les auteurs de l’étude ont utilisé un modèle informatique qui recense l’ensemble des protéines impliquées dans les troubles du spectre de l’autisme et la manière dont elles interagissent. Lors de la recherche, ils ont examiné comment différents médicaments déjà existants peuvent affecter les protéines du système et ont ensuite dressé une liste de candidats potentiels dans le traitement des symptômes.

Le lopéramide, prescrit généralement pour soigner les diarrhées, a été le médicament le plus prometteur. Face à ces résultats surprenants, les chercheurs ont développé une hypothèse qui pourrait expliquer pourquoi ce traitement pourrait agir sur les dysfonctionnements des interactions sociales chez les personnes autistes.

Des médicaments antipsychotiques avec des effets secondaires graves

D’après les scientifiques, le lopéramide se lie à un récepteur opioïde μ, une protéine qui est généralement stimulée par les médicaments opioïdes (morphine). Ce récepteur agit principalement sur l’atténuation de la douleur, mais il pourrait également avoir des effets positifs sur les déséquilibres du comportement social.

"Il n'existe actuellement aucun médicament approuvé pour le traitement des déficits de communication sociale, le principal symptôme des troubles du spectre de l’autisme (…) Cependant, la plupart des adultes et environ la moitié des enfants et des adolescents sont traités avec des médicaments antipsychotiques qui ont des effets secondaires graves ou manquent d'efficacité dans les troubles du spectre de l’autisme", a souligné le Docteur Elise Koch de l'Université d’Oslo (Norvège) et auteure principale de l’étude.

Le lopéramide pourrait donc être une alternative intéressante pour améliorer les interactions sociales chez les patients autistes et éviter la prise de médicaments antipsychotiques. Cependant, des travaux supplémentaires sont requis pour valider cette hypothèse.