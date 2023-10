Grossesse : l'exposition au plomb augmente les retards cognitifs des enfants

L'ESSENTIEL L'exposition prénatale au plomb a été associée à un risque accru de retard de développement cognitif chez les enfants, en particulier chez ceux présentant un risque génétique élevé.

"Ces résultats suggèrent que l'exposition prénatale au plomb et les antécédents génétiques peuvent indiquer la possibilité d’évaluer le risque de retard de développement cognitif chez les enfants et d’essayer ainsi de le contrer rapidement", expliquent les auteurs de cette découverte.

On peut être exposé au plomb au travail et dans son environnement.

L’exposition au plomb pendant la grossesse a été associée dans une nouvelle étude à plus de retards de développement cognitif chez les enfants à naître.

Plomb et grossesse : pourquoi une nouvelle étude sur les enfants à naître ?

"L'exposition prénatale au plomb et les facteurs génétiques sont-ils associés au risque de retard de développement cognitif ?", s’interrogent les chercheurs en préambule de leur rapport.



"Bien que les effets de l'exposition au plomb sur la neurocognition chez les enfants aient déjà été confirmés, les associations individuelles de l'exposition prénatale au plomb et son interaction avec les facteurs génétiques sur le retard de développement cognitif chez les enfants ne sont pas encore tout à fait claires", ajoutent-ils.

Plomb et grossesse : "un risque accru de retard de développement cognitif chez les enfants"

Pour pallier ce manque d'informations, les scientifiques ont étudié les données de santé de 2.361 duos mère-enfant résidant dans le Wuhan, en Chine. Les dates d'accouchement de toutes les femmes recrutées pour l’analyse étaient prévues entre mars 2014 et décembre 2017. Le développement cognitif des enfants a été évalué sur 2 ans (de mars 2016 à décembre 2019). Afin de quantifier la présence de plomb dans les organismes, le sang des mères, des cordons ombilicaux et des bébés ont été collectés au début de l'expérience.



Résultats : "l'exposition prénatale au plomb a été associée à un risque accru de retard de développement cognitif chez les enfants, en particulier chez ceux présentant un risque génétique élevé", concluent les chercheurs. "Ces résultats suggèrent que l'exposition prénatale au plomb et les antécédents génétiques peuvent indiquer la possibilité d’évaluer le risque de retard de développement cognitif chez les enfants et d’essayer ainsi de le contrer rapidement", terminent-ils.

Intoxication au plomb : origines et dangers pour la santé

A fortes doses, le plomb peut également conduire à des encéphalopathies, des neuropathies et au décès à tous les âges de la vie. Il provoque aussi des effets digestifs : colique saturnine, douleurs abdominales…. Par ailleurs, le plomb présente des effets sur la pression artérielle et sur la fonction rénale chez l’adulte ainsi que sur la reproduction et sur le système nerveux central chez l’enfant, même à des faibles doses.



On peut être exposé au plomb au travail et dans son environnement, principalement du fait :

- de l’inhalation de particules de plomb issues de la combustion de matériaux qui en contiennent, comme par exemple durant l’extraction de métal par fusion, du recyclage, du décapage de peintures au plomb, du dénudage de câbles en plastique qui contiennent du plomb ou encore des carburants d’aviation au plomb ;

- de l’ingestion de poussière, d’eau (lorsqu’elle passe par des canalisations en plomb) et d’aliments (lorsqu’ils se trouvent dans des contenants à glaçure plombifère ou soudés avec ce métal) contaminés par le plomb ou du contact main-bouche.