Cancer du sein : peut-on vraiment mieux le détecter aujourd'hui ?

L'ESSENTIEL Le dépistage du cancer du sein par une mammographie peuvent laisser passer des tumeurs inaperçues.

L'utilisation de l'IA en complément d'une mammographie permettrait d'améliorer la détection de certains cancers.

Un cancer du sein détecté tôt, c'est un traitement moins lourd et un meilleur pronostic.

La mammographie est aujourd’hui l’outil central du dépistage du cancer du sein. Elle a permis des progrès considérables. Mais elle n’est pas parfaite. Certaines tumeurs restent invisibles. D’autres sont difficiles à interpréter. Et même avec deux radiologues, des cancers peuvent passer inaperçus. C’est là que l’intelligence artificielle change la situation. En analysant des milliers d’images en quelques secondes, elle repère des détails très subtils, parfois imperceptibles à l’œil humain.

Des résultats désormais solides

Les études les plus récentes montrent un gain significatif. Dans un grand essai européen, la détection des cancers augmente de près d’un tiers lorsque l’intelligence artificielle est utilisée en complément. Ce qui est remarquable, c’est que cette amélioration ne s’accompagne pas d’un excès d’alertes inutiles. Autrement dit, on détecte mieux sans inquiéter davantage.

Autre point essentiel : certains cancers agressifs, qui apparaissent entre deux mammographies, sont moins fréquents lorsque l’IA est utilisée. Cela signifie que les tumeurs sont repérées plus tôt, à un stade où elles sont souvent plus faciles à traiter.

Concrètement, qu’est-ce que cela change ?

Pour une patiente, cela peut faire une différence majeure., Un cancer détecté tôt, c’est souvent : un traitement moins lourd, une chirurgie plus limitée, moins de séquelles et surtout un meilleur pronostic. L’enjeu est donc très concret. Il ne s’agit pas d’une innovation technologique abstraite, mais d’un outil qui peut modifier le parcours de soins.

Malgré ces résultats, l’intelligence artificielle n’est pas encore utilisée partout. Pour les patientes, cela signifie que la qualité du dépistage peut varier selon les lieux. Un décalage qui interroge, alors même que les preuves scientifiques sont désormais solides.

L’intelligence artificielle ne remplace pas la mammographie. Elle la rend plus performante. Et dans un domaine où chaque mois compte, mieux voir peut changer beaucoup.