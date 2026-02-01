Cancer du sein : comment l’IA aide à détecter les formes agressives

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude a comparé l’efficacité de la mammographie assistée par intelligence artificielle (IA) à la lecture seule de deux radiologues.

Avec l’IA, les radiologues ont réussi à détecter plus de cancers précoces.

Cette technologie a aussi permis de réduire de 12 % le nombre de cancers diagnostiqués entre deux dépistages, c’est-à-dire ceux qui n’auraient pas été diagnostiqués durant cette mammographie mais à la prochaine.

En France, 61.214 nouveaux cas de cancer du sein ont été enregistrés en 2023, selon la dernière édition du panorama des cancers. L’année précédente, en 2022, cette maladie avait provoqué 12.757 décès.

L’IA permet aux radiologues de dépister le cancer du sein plus tôt

Pour les femmes, le cancer du sein est le plus fréquent et reste encore aujourd’hui la première cause de décès par cancer. Pour limiter ce risque et augmenter les chances de guérison, le dépistage précoce est crucial. Pour cela, en France, un examen clinique des seins est recommandé une fois par an à toutes les femmes à partir de 25 ans. Entre 50 et 74 ans, celles qui n’ont pas de symptômes ni d’antécédents sont invitées à se faire dépister tous les deux ans chez un radiologue. Dans le cas contraire, la surveillance est plus importante.

Mais malgré toutes ces dispositions, il arrive que des cancers soient découverts à un stade déjà très avancé. C’est notamment le cas de ceux appelés “triple négatif”, une forme très agressive de la maladie et qui touche souvent les jeunes femmes, selon l’Institut Gustave Roussy. Les chercheurs travaillent pour trouver de nouveaux moyens de mieux dépister ces formes graves.

Récemment, l’intelligence artificielle (IA) a ouvert de nouvelles possibilités, comme le prouvent cette nouvelle étude publiée dans la revue The Lancet. Dedans, les chercheurs ont montré que l’utilisation de l’IA pour les mammographies de dépistage du cancer du sein pouvait permettre aux radiologues de détecter plus précocement la maladie.

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé un essai contrôlé randomisé avec plus de 100.000 femmes. Entre avril 2021 et décembre 2022, les participants ont fait leur mammographies de dépistage du cancer du sein dans quatre centres en Suède. Les scientifiques les ont réparties aléatoirement en deux groupes :

un groupe bénéficiant d'un dépistage par mammographie assistée par IA;

un groupe témoin bénéficiant de la pratique courante dans les programmes de dépistage européens, c’est-à-dire la double lecture standard par des radiologues, sans assistance de l’IA.

81 % des cancers détectés avec l’IA, 74 % sans IA

Résultats : 81 % des cancers ont été détectés avec l’IA, contre 74 % dans le groupe témoin, sans augmentation des faux positifs. Cela signifie que l’IA a aidé les radiologues à dépister les cancers plus précoces. De plus, cette technologie leur a aussi permis de réduire de 12 % le nombre de cancers diagnostiqués entre deux dépistages, c’est-à-dire ceux qui n’auraient pas été diagnostiqués durant cette mammographie mais à la prochaine. Il s’agit souvent de cancers très agressifs, qui touchent les plus jeunes.

“Notre étude ne soutient pas l’idée de remplacer les professionnels de santé par l’IA, car la mammographie assistée par IA nécessite toujours au moins un radiologue pour lire les images, même avec le soutien de l’IA, assure Jessie Gommers, première auteure, dans un communiqué. Cependant, nos résultats montrent que l’IA pourrait être utilisée pour réduire la lourde charge de travail des radiologues, leur permettant de se concentrer sur d’autres tâches cliniques, ce qui pourrait également raccourcir les délais d’attente pour les patientes.”