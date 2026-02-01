Le cancer protègerait-il d’Alzheimer ?

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les cancers du poumon, du côlon et de la prostate pourraient réduire les lésions de la maladie d’Alzheimer.

Une protéine sécrétée par ces tumeurs activerait les cellules immunitaires du cerveau et éliminerait les plaques amyloïdes.

Les plaques amyloïdes sont, avec les dégénérescences neurofibrillaires, les deux types de lésions dont souffrent les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Le cancer pourrait soigner la maladie d’Alzheimer, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Cell. C’est difficile à croire, mais les chercheurs ont découvert qu’une protéine sécrétée par certaines tumeurs activait les cellules immunitaires du cerveau et pouvait ainsi éliminer les plaques amyloïdes, typiques de la maladie d’Alzheimer.

Les tumeurs réduisent certaines lésions de la maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est une pathologie neurodégénérative qui est due à deux types de lésions : les dépôts amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires. Chacune d’entre elles altère le cerveau, ce qui entraîne la perte de mémoire. Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif de la maladie d’Alzheimer. Mais cette nouvelle étude suggère que le cancer pourrait agir comme un “nettoyeur biologique” de ces lésions.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont mené des expériences sur des souris atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ils leur ont transplanté trois types de tumeurs (poumon, côlon et prostate) et ont ainsi observé une réduction significative des plaques amyloïdes dans leur cerveau. Toutes ces tumeurs libéraient une protéine spécifique appelée cystatine C (Cyst-C). Les scientifiques ont constaté qu’elle parvenait à traverser la barrière hémato-encéphalique et à pénétrer dans le cerveau. Une fois dedans, Cyst-C activait la microglie. Il s’agit d’une substance composée de macrophages, présente dans le cerveau. Son rôle est de le protéger en éliminant tous les agents pathogènes. Mais, avec la maladie d’Alzheimer, la microglie ne remplit plus sa fonction et aucun traitement ne peut la réactiver ou la remplacer… Sauf peut-être Cyst-C qui, selon cette nouvelle étude, parviendrait à la réactiver.

Une meilleure mémoire grâce à la protéine Cyst-C

Au-delà de ces observations scientifiques, les chercheurs ont voulu mesurer l’impact réel dans la vie quotidienne des malades, ici les souris. Pour cela, ils ont testé leur mémoire dans un labyrinthe aquatique; avant et après leur avoir donné un traitement à base de protéine Cyst-C. Les rongeurs devaient se souvenir de l'emplacement d'une plateforme pour pouvoir sortir de l'eau. Résultat : avant, les souris avaient beaucoup de mal à la retrouver. En revanche, avec le traitement, elles y sont allées beaucoup plus rapidement. Il y a donc une réelle amélioration des symptômes et de la qualité de vie.

“Nos résultats constituent une avancée conceptuelle significative dans le domaine des neurosciences du cancer et ouvrent des voies thérapeutiques distinctes des stratégies actuelles de réduction de l'amyloïde, visant à dégrader les plaques amyloïdes existantes pour une thérapie de précision contre la maladie d'Alzheimer”, souligne Youming Lu, l'auteur principal de l'étude, dans un communiqué.

Mais attention, avant d’être validé, l’effet bénéfique de la molécule Cyst-C doit encore être confirmé. Pour l’instant, le cancer reste l’une des maladies les plus répandues et les plus meurtrières en France. Selon l’Institut national du cancer (INCa), entre 1990 et 2023, le nombre de nouveaux cas a doublé, ce qui représente une augmentation de 98 % chez l’homme et de 104 % chez la femme, toutes localisations confondues.