Cet âge auquel on ne croit plus aux mensonges va vous étonner !

L'ESSENTIEL Certains enfants commencent à comprendre, et à même utiliser 16 formes de tromperie dès l’âge 8 mois.

Au début, il s’agit de comportements simples (faire semblant de ne pas entendre, cacher un objet, nier), puis vers 3 ans, les tout-petits commencent à inventer, exagérer et dissimuler volontairement des informations.

Le fait de mentir est une étape normale du développement cognitif.

Tromperie, mensonge… À quel moment les enfants devinent-ils que l’on n’est pas toujours transparent ? C’est la question que se sont posés des chercheurs de l’université de Bristol (Royaume-Uni). Pour y répondre, ces derniers ont réalisé une étude. "Les précédentes recherches se sont souvent concentrées sur la tromperie comme un phénomène très sophistiqué, nécessitant de solides compétences linguistiques et une compréhension approfondie de la psychologie d'autrui. En étudiant comment le mensonge se manifeste chez les animaux, notamment les chimpanzés, les singes, les antilopes et les oiseaux, et en appliquant ces observations aux jeunes enfants, nous avons pu mettre en évidence les premières formes de mensonge chez ces derniers, et il semblerait que cela commence très tôt", a déclaré Elena Hoicka, professeure en sciences de l'éducation au sein de l’établissement britannique.

Certains bébés commencent à comprendre le concept de mensonge dès l'âge de 8 mois

Dans le cadre des travaux, publiés dans la revue Cognitive Development, les scientifiques ont développé l’Early Deception Survey (EDS), "une mesure de la tromperie précoce." Ensuite, ils ont interrogé les parents de plus de 750 enfants âgés de 0 à 47 mois, originaires du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Australie et du Canada, sur le développement de la capacité de leur enfant à mentir. Au total, 130 parents ont signalé que leurs enfants avaient tenté de les "tromper" avant l’âge de 47 mois. Le cas le plus précoce a été signalé à 8 mois. La tromperie était fréquente, se produisait généralement dans la journée suivant la réponse des parents au questionnaire. Les mensonges des parents envers leurs enfants étaient en corrélation positive avec la compréhension du mensonge par les enfants. En outre, l’encouragement à la tromperie par les parents était associé positivement avec la production et la compréhension de la tromperie par les enfants, bien que la plupart des parents n’aient pas signalé encourager la tromperie.

16 types de tromperie différents identifiés

Les auteurs ont identifié 16 types de tromperie différents. "À partir de 2 ans, la tromperie tend à être basée sur l'action, ou ne nécessite que des réponses verbales simples, comme faire semblant de ne pas entendre son parent dire 'c'est l'heure de ranger', cacher des choses aux autres, ou nier, par exemple, manger du chocolat mais secouer la tête pour dire 'non' lorsqu'on lui demande s'il en a mangé. Cela peut aussi aller jusqu'à faire des choses interdites en secret, par exemple fouiller dans un sac qu'on leur a interdit de fouiller alors que personne ne les regarde apparemment, ou inventer des excuses, comme prétendre avoir besoin d'aller aux toilettes quand on leur demande de ranger."

Dès l'âge de 3 ans, les tout-petits commencent à comprendre et à recourir à davantage de formes de mensonge. "Cela peut se traduire par des exagérations, comme dire 'J'ai mangé tous mes petits pois' alors qu'ils n'en ont mangé qu'un quart, des minimisations, voire des mensonges purs et simples, comme raconter une histoire comme 'Un fantôme a mangé le chocolat', ou encore faire semblant de ne pas savoir, de ne pas voir ou de ne pas comprendre. Ils commencent aussi à dissimuler des informations, par exemple en disant à leurs parents que leur frère ou sœur les a frappés, tout en omettant de préciser qu'ils ont frappé en premier. Les enfants de trois ans commencent également à utiliser la distraction, par exemple en disant à quelqu'un : 'Regarde là-bas !' quand ils veulent faire quelque chose qu’ils ne devraient pas."

Dans les conclusions, l’équipe souligne que cette étude est particulièrement pertinente pour les parents et les éducateurs, qui peuvent être rassurés. "Le mensonge est tout à fait normal chez les tout-petits", il s’agit d’une étape normale du développement cognitif.