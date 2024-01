Santé mentale : mentir favorise l’apparition d’émotions négatives

L'ESSENTIEL Dans l’étude, 41,6 % des participants ont menti pour les dilemmes centrés sur eux-mêmes et 45,5 % pour les dilemmes centrés sur les autres.

"Tromper les autres en déguisant la vérité est généralement considéré comme immoral. Pourtant, la plupart des gens mentent quotidiennement. Si un mensonge est détecté, les personnes ciblées ont tendance à réagir négativement et sont moins satisfaites de leur interaction. (…) Mentir met aussi un coup au moral, même s'il n'est pas détecté. Pourtant, on sait relativement peu de choses sur les effets psychologiques du mensonge", ont indiqué des scientifiques de l'université de Twente (Pays-Bas).

Les volontaires devaient lire des dilemmes centrés sur eux-mêmes et sur les autres

Dans une étude, ils ont examiné comment le mensonge affecte l'estime de soi. Selon les chercheurs, cet aspect est important car il permet de savoir si les menteurs ressentent un inconvénient à mentir, ce qui pourrait affecter leur comportement. Pour les besoins des travaux, parus dans la revue British Journal of Social Psychology, ils ont passé en revue trois recherches transversales et une étude cohorte longitudinale, qui portaient sur 783 personnes.

La première partie de l’analyse s’est concentrée sur une expérience en ligne dans laquelle les participants devaient lire différents dilemmes centrés sur eux-mêmes (par exemple, mentir sur ses compétences lors d'un entretien d'embauche) et sur les autres (par exemple, mentir sur le fait qu'ils aiment la nouvelle robe achetée par une amie). Les volontaires devaient dire s'ils avaient menti ou dit la vérité la dernière fois qu'ils s'étaient trouvés dans une situation similaire. En outre, l'estime de soi des volontaires et quatre émotions négatives (la nervosité, le regret, la gêne et le malheur) ont été déterminées à l'aide de questionnaires.

Le mensonge fait se sentir mal et diminue l'estime de soi

Les résultats ont révélé que pour les dilemmes centrés sur eux-mêmes, 41,6 % des adultes avaient menti. Pour les dilemmes centrés sur les autres, 45,5 % avaient menti. D’après les résultats, le fait de mentir était lié à une estime de soi plus faible et à des émotions négatives, quel que soit le type de mensonge. Les auteurs ont constaté que le mensonge entraînait une baisse de l'estime de soi le jour où il a été dit.

"S'il peut sembler facile, dans une situation délicate, de dire à une amie que sa nouvelle robe est superbe, il n'est pas conseillé de mentir régulièrement si l'on veut se sentir bien dans sa peau. La vérité peut faire mal, mais c'est parfois la meilleure option pour son bien-être psychologique à long terme", peut-on lire dans le magazine américain Psychology Today.