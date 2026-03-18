Pourquoi le cerveau d'un enfant profite d'une mère bien dans sa peau

L'ESSENTIEL Une étude montre que l'absence de symptômes d'anxiété ou de dépression chez les mères n'est pas nécessairement synonyme de bien-être.

Un bien-être maternel positif, qui se traduit par une confiance en soi, du calme et de l’optimisme, est lié à un QI, un vocabulaire, des compétences numériques et des fonctions exécutives plus élevés chez les enfants d'âge préscolaire.

Les chercheurs indiquent ainsi qu’il est important d’aider les mères à s'épanouir émotionnellement et pas seulement à réduire leur détresse psychologique pour favoriser un meilleur développement cognitif chez les tout-petits.

On le sait : la santé mentale maternelle a des conséquences sur le développement de l’enfant, mais le rôle du bien-être maternel positif dans le façonnement des pratiques parentales et des résultats chez l’enfant reste flou. C’est pourquoi des chercheurs de l’université de Singapour ont mené une étude au cours de laquelle ils ont recruté 328 mères dans les maternités des hôpitaux de Singapour entre 2009 et 2010.

"Ne pas être déprimée ne signifie pas être épanouie"

Les participantes ont répondu à des questions sur l’état de leur santé mentale après l’accouchement, de leurs pratiques parentales et des mesures relatives à leur enfant. En général, les évaluations standards classent les mères sur une seule échelle : de "déprimée" à "non déprimée". Cependant, dans ces travaux, l’équipe a voulu prendre en compte le fait que "ne pas être déprimée ne signifie pas être épanouie." Plus précisément, deux dimensions distinctes ont été prises en considération : la santé mentale négative, qui se traduit par la présence de détresse comme la dépression et l'anxiété et la santé mentale positive, qui se manifeste par le bien-être comme le calme, la confiance et l'optimisme.

"Selon le modèle utilisé, une mère peut obtenir un faible score en matière de santé mentale négative, paraissant en bonne santé lors des évaluations standard, et pourtant obtenir un faible score en matière de bien-être positif. Elle est 'fonctionnelle, mais pas épanouie'", ont précisé les auteurs. Par la suite, les scientifiques ont, pour les besoins des recherches, évalué les problèmes comportementaux, la maturité scolaire (vocabulaire, compétences numériques), les fonctions exécutives et le QI de leurs enfants à l’âge de 4 à 4,5 ans.

Aider les mères à se sentir bien dans leur peau pour un meilleur développement cognitif chez les enfants

Les travaux, publiés dans la revue Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, montrent que les deux dimensions de la santé mentale maternelle influencent les enfants à travers différents types d’éducation. "Cela conduit à des résultats différents." D’après l’analyse, les mères souffrant de symptômes dépressifs ou anxieux plus importants avaient tendance à adopter une éducation stricte, avec des punitions, ou, au contraire, une éducation trop laxiste avec peu de limites. Ces pratiques étaient associées à davantage de difficultés comportementales chez les enfants.

Quant aux mères faisant état d’un bien-être positif plus élevé, elles étaient plus susceptibles d'élever leurs enfants avec douceur, tout en fixant des limites claires et en expliquant les règles. Ce type d’éducation était lié à des avantages cognitifs, notamment un QI, un vocabulaire, des compétences numériques et des fonctions exécutives plus élevés chez les tout-petits. "En résumé, prendre en charge la santé mentale négative et promouvoir le bien-être des mères sont deux objectifs distincts, avec deux bénéfices distincts pour les enfants", ont écrit les chercheurs. Selon eux, ces données suggèrent qu'aider les mères à s'épanouir émotionnellement, et pas seulement à réduire leur détresse psychologique, pourrait être un levier important pour favoriser le développement cognitif précoce des enfants.