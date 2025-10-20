Cerveau : entendre la voix de leur mère favorise son développement chez les bébés prématurés

L'ESSENTIEL Des IRM cérébrales montrent que la substance blanche du faisceau arqué gauche, une voie clé du langage, est plus mature chez les prématurés qui entendent souvent la voix de leur mère.

Le faisceau arqué droit a été moins affecté par l’intervention.

"Nous soutiendrons toujours les parents qui rendent visite à leur bébé et lui parlent en personne autant que possible", ont déclaré les chercheurs.

Après leur naissance, les bébés prématurés passent souvent des semaines, voire des mois. Durant leur hospitalisation, ils entendent moins la voix maternelle que s'ils avaient continué à se développer in utero, car les parents ne peuvent généralement pas rester 24 heures sur 24 à l'hôpital. Résultat : les tout-petits présentent un risque de retard de langage. "On suppose que les premières expériences linguistiques contribuent au développement des structures cérébrales impliquées dans le traitement du langage", selon des chercheurs de l’université de Stanford (États-Unis). Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Frontiers in Human Neuroscience, ces derniers ont voulu déterminer si une exposition accrue à la voix maternelle pendant l'hospitalisation en unité de soins intensifs néonatals était causalement liée à la maturation structurelle de la substance blanche.

Des prématurés hospitalisés écoutent régulièrement des enregistrements de leurs mères

Pour les besoins des travaux, l’équipe a recruté 46 bébés prématurés, âgés de 24 à 31 semaines de grossesse, ne présentant aucune anomalie congénitale et complication majeure liée à une naissance prématurée. Ces derniers ont pu participer à l’intervention lorsqu'ils étaient médicalement stables et qu'ils étaient passés de l'unité de soins intensifs néonatals, où sont soignés les nouveau-nés les plus malades, à la pouponnière, où ils séjournent jusqu'à leur retour à la maison.

Lors de l’expérience, les nourrissons ont été répartis en deux groupes de manière aléatoire afin de recevoir une exposition accrue ou normale à la voix de leur mère. Pour ce faire, les auteurs ont diffusé des enregistrements des mères lisant un chapitre de "Paddington Bear", un livre pour enfants traduit en plusieurs langues. Chaque mère a fait un enregistrement pour son bébé dans sa langue maternelle. Ensuite, 21 nourrissons ont écouté les enregistrements de 10 minutes deux fois par heure entre 22h et 6h, pour un total de 160 minutes chaque nuit. L’autre groupe, composé de 25 bébés, n'a pas écouté d'enregistrements vocaux.

Les tout-petits ont subi une IRM cérébrale dans le cadre des examens de santé habituels effectués avant leur sortie de l'hôpital. Ces examens comprenaient une imagerie des faisceaux du faisceau arqué des deux côtés du cerveau, qui contiennent de larges faisceaux de fibres nerveuses contribuant au traitement et à la compréhension des sons. Le faisceau arqué gauche est spécialisé dans le traitement du langage.

Cerveau : une voie de traitement du langage plus mature chez les prématurés

Selon les résultats, la substance blanche du faisceau arqué gauche, une voie de traitement du langage, est plus mature chez les bébés prématurés exposés de manière accrue à la voix de leur mère. Le faisceau arqué droit a été moins affecté par l’intervention, "ce qui concorde avec les différences connues dans la façon dont les deux hémisphères du cerveau traitent la parole. (…) Le fait que nous puissions détecter des différences dans le développement cérébral aussi tôt suggère que ce que nous faisons à l'hôpital est important."

Dans de futures recherches, les scientifiques comptent vérifier si les bénéfices s'étendent aux bébés présentant des complications médicales. "Nous soutiendrons toujours les parents qui rendent visite à leur bébé et lui parlent en personne autant que possible", a déclaré Melissa Scala, soulignant que les visites en personne offrent également l'occasion de tenir leur bébé peau contre peau, ce qui présente des avantages pour le développement neurologique. L’équipe espère que les parents seront encouragés à faire des enregistrements vocaux pour compléter les visites en personne. "De cette façon, même s'ils ne peuvent pas être présents aussi souvent qu'ils le souhaiteraient, le bébé les entend et sait qu'ils sont là", a-t-elle ajouté.