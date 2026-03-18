Diabète : cette mauvaise habitude des pères augmenterait les risques chez les enfants

L'ESSENTIEL L'exposition à la nicotine d'un père peut affecter la capacité de la progéniture à métaboliser le sucre et contribuer au risque de diabète.

Les souris femelles et mâles dont les pères avaient été exposés à la nicotine ne présentaient pas les mêmes altérations métaboliques.

Pour les chercheurs, il serait bon de prendre en compte la santé et l'hygiène de vie du père lors des consultations liées à des projets bébé.

Depuis des années, il est conseillé aux femmes enceintes ou ayant un projet bébé d’arrêter de fumer afin de préserver la santé de l'enfant. Cette recommandation est valable pour les futurs papas, selon une étude publiée dans Journal of Endocrine Society. Elle montre, en effet, que l’exposition à la nicotine du père peut affecter la capacité de sa progéniture à métaboliser le sucre, et donc à augmenter ses risques de diabète.

Le tabagisme du père impacte la métabolisation du sucre des futurs enfants

Pour étudier l’impact du tabagisme paternel sur les enfants, les chercheurs ont mis de la nicotine dans l’eau de souris mâles. Ils ont ensuite suivi leurs descendants et les ont comparé à des rongeurs dont le père n’avait pas eu de contact avec du tabac.

Résultats : les femelles dont le père avait été exposé à la nicotine présentaient des taux d’insuline et de glycémie à jeun inférieurs à ceux du groupe témoin. "Ces effets s'accompagnaient d'une diminution de l'insuline circulante et d'une surexpression des gènes impliqués dans la voie de signalisation de l'insuline dans le tissu adipeux blanc gonadique (gWAT), ce qui est cohérent avec une capacité accrue d'absorption du glucose", écrivent les auteurs dans leur article.

Leurs frères, de leur côté, présentaient une glycémie plus basse et une fonction hépatique altérée par rapport aux souriceaux des mâles non exposés au tabac. Ces résultats confirment que l'exposition du père à la nicotine avant la conception impacte le métabolisme de la progéniture future, et par effet domino leur risque de diabète.

Éviter le tabac lors des projets bébé : une consigne à donner aussi aux futurs papas

"Compte tenu des preuves que l'exposition des pères au tabac peut accroître le risque de maladies chroniques chez leurs enfants, il est crucial d'intégrer la santé masculine aux soins préconceptionnels", explique l'auteure principale de l'étude, Dr Raquel Chamorro-Garcia de l'Université de Californie à Santa Cruz, dans un communiqué présentant ses travaux. "Nos résultats suggèrent que la consommation de produits du tabac par les pères pourrait avoir des effets durables sur la santé de leurs enfants", conclue-t-elle.