Changement climatique : vers des milliers de décès prématurés ?

L'ESSENTIEL D’ici 2050, le réchauffement climatique pourrait accroître l’inactivité physique dans le monde, selon une nouvelle étude.

D’après les calculs des chercheurs, ce phénomène pourrait être à l’origine de plusieurs milliers de décès prématurés.

Les chercheurs appellent à adapter les environnements et à renforcer la prévention face à la chaleur.

Lors des canicules, les autorités déconseillent la pratique sportive. Mais alors, qu’en sera-t-il dans quelques années avec le réchauffement climatique ? Pourra-t-on encore bouger ? Faire du sport ? Pour répondre à ces questions, des chercheurs ont réalisé une modélisation dont les résultats viennent d’être publiés dans la revue The Lancet Global Health.

La sédentarité est déjà la 4ème cause de décès dans le monde

Lors de ces travaux, les scientifiques ont analysé les données de 156 pays entre 2000 et 2022. Leur but était de modéliser l'impact de la hausse des températures sur l'activité physique à l'échelle mondiale d’ici 2050.

Actuellement, la sédentarité est déjà la quatrième cause principale de décès prématurés dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle peut être définie comme un manque d’activité physique liée à un temps trop long passé assis ou allongé, hors sommeil. En France, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), près de 42 % des 18-44 ans passent plus de 8 heures par jour dans une situation de sédentarité, contre 31 % chez les 45-64 ans.

Entre 470.000 et 700.000 décès prématurés

D’après les résultats des chercheurs, d'ici 2050, chaque mois supplémentaire durant lequel la température moyenne sera supérieure à 27,8 °C, l'inactivité physique augmentera de 1,5 point de pourcentage au niveau mondial et de 1,85 point de pourcentage dans les pays à revenu faible et intermédiaire. En termes de mortalité, cela se traduirait par une hausse d’environ 470.000 à 700.000 décès prématurés supplémentaires par an. Enfin, pour l’économie américaine, les pertes de productivité pourraient être comprises entre 2,40 et 3,68 milliards de dollars.

Sans surprise, les régions les plus touchées seraient les plus chaudes, comme l'Amérique centrale, les Caraïbes, l'Afrique subsaharienne orientale et l'Asie du Sud-Est équatoriale. Dans celles-ci, l'inactivité pourrait progresser de plus de 4 points de pourcentage par mois où la température dépasse 27,8 °C.

Face à ces résultats, les chercheurs appellent à adapter les environnements et à renforcer la prévention face à la chaleur. En 2025, le 3e Plan national d’adaptation au changement climatique a été lancé en France. Il vise à mieux équiper les territoires et à préparer les populations pour supporter les hausses de températures à venir.