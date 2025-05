Réchauffement climatique : faut-il craindre les champignons pathogènes ?

L'ESSENTIEL Les champignons pathogènes, responsables de millions de décès chaque année, vont se propager vers de nouvelles régions à cause du réchauffement climatique.

L’espèce Aspergillus, notamment, pourrait exposer des millions de personnes supplémentaires, en particulier les personnes immunodéprimées ou atteintes de maladies respiratoires.

Face à cette menace silencieuse, les experts appellent à une meilleure surveillance et à une prise de conscience urgente.

Ils sont invisibles, omniprésents, et tuent déjà des millions de personnes chaque année. Les champignons pathogènes, encore largement méconnus, pourraient être les grands oubliés des politiques de santé publique face au changement climatique, selon une étude menée par l’Université de Manchester, au Royaume-Uni, et repérée par CNN.

Un avenir plus favorable aux champignons

Les infections fongiques seraient responsables de 2,5 millions de décès par an, un chiffre sans doute sous-estimé faute de données. Parmi les coupables, les Aspergillus, un groupe de champignons très répandus dans le sol, l’eau ou le compost. Leurs spores microscopiques sont inhalées quotidiennement, sans conséquences pour la plupart d’entre nous. Mais chez les personnes immunodéprimées ou atteintes de maladies respiratoires, le risque d'aspergillose est majeur. "Si le système immunitaire ne parvient pas à éliminer les spores, le champignon commence à se développer et, pour le dire crûment, à vous dévorer de l’intérieur", alerte le chercheur Norman van Rijn, qui a participé aux travaux publiés dans Research Square.

Selon son équipe, la hausse des températures favorisera la propagation de plusieurs espèces d’Aspergillus, notamment A. flavus et A. fumigatus. Ces champignons s’étendront vers des zones plus froides, touchant l’Europe, la Chine, la Russie ou encore l’Amérique du Nord. A. flavus, résistant à de nombreux traitements antifongiques, pourrait voir son aire de répartition augmenter de 16 %. Quant à A. fumigatus, il pourrait progresser de 77,5 % d’ici 2100, exposant neuf millions de personnes supplémentaires en Europe. "Les pathogènes fongiques vont probablement affecter la majorité des régions du monde", prévient van Rijn.

Une médecine encore mal préparée

Le problème, c’est que la recherche sur les champignons reste marginale. "Les champignons sont largement sous-étudiés par rapport aux virus ou aux bactéries, alors même que leur dangerosité est réelle", déplore Elaine Bignell, mycologue à l’Université d’Exeter. La difficulté du diagnostic, les symptômes peu spécifiques (toux, fièvre), ainsi que la résistance croissante aux antifongiques compliquent la prise en charge. Interrogé par CNN, Justin Remais, de l’Université de Berkeley, observe une hausse de 5 % par an des cas d’aspergillose aux États-Unis : "Nous ne faisons que commencer à comprendre comment le climat modifie la propagation de ces maladies."

Face à cette menace silencieuse, les scientifiques appellent à une meilleure surveillance, plus de recherches et une véritable prise de conscience. "N’importe lequel d’entre nous pourrait être concerné demain", prévient Elaine Bignell. Reste à espérer que la fiction, comme la série "The Last of Us" qui dépeint un monde apocalyptique où un champignon a transformé la population en zombies affamés, servira de signal d’alarme.