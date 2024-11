Réchauffement climatique : les moustiques tigres sont toujours présents

L'ESSENTIEL Avec les températures douces dans certaines régions, les moustiques tigres sont encore actifs sur le territoire.

Ce moustique est dangereux car il peut transmettre plusieurs virus à l’Homme.

Pour éviter sa prolifération, il faut supprimer toutes les eaux stagnantes.

Dans certaines régions, le moustique tigre sévit toujours. Avec le réchauffement climatique, les températures restent douces plus longtemps, notamment dans le sud de la France, ce qui élargit la période durant laquelle ce nuisible peut être actif.

Des moustiques tigres capturés "jusqu'au mois de décembre en région Occitanie" en 2023

"L'année dernière, on a capturé le moustique tigre jusqu'au mois de décembre en région Occitanie, explique Frédéric Simard, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier, à France Info. Les moustiques ne sont plus cantonnés à l'été, car l'été s'étend, conséquence du dérèglement climatique. Les températures sont encore très clémentes, il y a eu des précipitations abondantes. Les inondations de caves sont, par exemple, d'excellents gîtes larvaires pour le moustique commun, le culex.”

Mais il n’y a pas que dans les régions les plus chaudes que le moustique tigre pique encore. Il est encore présent en Ile-de-France, comme l’indique le docteur Arezki Irzi, entomologiste et parasitologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny, à BFM Paris : "Les moustiques, quand il fait froid, se mettent en diapause, c'est-à-dire qu'ils hibernent, voire ils meurent dans certains cas que ça soit à l'état d'œuf ou à l'état adulte. Donc là en ce moment, il fait chaud et humide donc ils profitent".

Dengue, chikungunya, zika : un moustique qui transmet des virus à l’Homme

À l’origine, le moustique tigre Aedes albopictus vient des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est. Mais, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), avec le temps, il s’est adapté à d’autres environnements et au milieu urbain. Ainsi, depuis quelques années, la présence du moustique tigre augmente dans l’Hexagone. Ce nuisible inquiète, car il peut, en piquant l’Homme, lui transmettre de nombreux virus. Parmi eux, il y a notamment la dengue, le chikungunya ou encore le zika.

Il faut donc se protéger des piqûres ! Pour cela, évitez de sortir aux moments où le moustique tigre est le plus actif (entre 7 à 9 heures et de 17 à 20 heures). Vous pouvez aussi installer des moustiquaires sur vos fenêtres, porter des vêtements amples et utiliser du répulsif.

Côté prévention, le mieux est de limiter au maximum la prolifération de ces moustiques. Pour cela, chez vous, il faut supprimer toutes les eaux stagnantes, lieux où les larves se développent. Et le meilleur moment pour cela, c’est l’hiver ! Les œufs n’ont pas encore éclos et c’est donc à cette période qu’il faut traiter les lieux où ils sont.