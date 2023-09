Moustique tigre : un cas de dengue autochtone signalé à Perpignan

L'ESSENTIEL La dengue est une maladie généralement bénigne dont les symptômes sont proches de ceux de la grippe.

Un premier cas de dengue autochtone a été signalé à Perpignan.

La patiente a été prise en charge et son état de santé n’inspire pas d’inquiétude.

Une personne résidant à Perpignan s’est vue diagnostiquer le virus de la dengue alors qu’elle n’avait pas récemment voyagé, une condition impliquant que la maladie a été transmise par un moustique tigre. "Ce cas de dengue autochtone est le premier enregistré cette année en Occitanie depuis le début de la saison de surveillance (1er mai)", indique l’ARS de la région dans un communiqué de presse.



Des actions préventives déployées contre le cas de dengue autochtone

"Face à ce cas de dengue autochtone et pour éviter la propagation du virus, des actions préventives sont déployées à Perpignan dans le secteur du cimetière de l’Ouest et de l’Avenue d’Espagne", ajoute l’ARS. Elles se traduisent par :

- Une action ciblée de démoustication afin d’éliminer les gites larvaires et les moustiques adultes sur les lieux de résidence et de passage de la personne malade.



- Une enquête épidémiologique de proximité auprès du voisinage, afin d’identifier d’éventuelles autres personnes malades et le cas importé à l’origine de la transmission.

- Une sensibilisation des professionnels de santé du secteur au signalement de nouveaux cas de dengue auprès de l’ARS.

Quels sont les symptômes de la dengue ?

La dengue est une maladie généralement bénigne dont les symptômes, proches de ceux de la grippe (forte fièvre, douleurs articulaires, maux de tête importants), peuvent être temporairement invalidants.



"Je me suis réveillée dans la nuit du samedi au dimanche avec un mal de tête. J’avais également mal au niveau des yeux et des orbites ainsi que des courbatures. J’avais la sensation d’avoir froid à l’intérieur du corps et chaud à l’extérieur", racontait dans Pourquoi docteur il y a peu Sylvie. "Lorsque tu as la dengue, tu transpires puis après tu as froid… c’est comme si le corps passait par plusieurs étapes en quelques secondes", se souvient-elle. "Tu n’es vraiment pas bien. Je passais mon temps à dormir. Il n’y avait que ça qui marchait", témoigne-t-elle.

Les maladies virales et le Moustique Tigre

Installé depuis 2004 en France, le Moustique Tigre (aussi appelé Aedes albopictus ) peut aussi être le vecteur d'autres maladies virales (le chikungunya et le zika). Dans la région Occitanie, tous les départements sont considérés comme colonisés.