Angoisse des soins : la réalité virtuelle pourrait-elle l'apaiser ?

L'ESSENTIEL L’utilisation de la réalité virtuelle pour expliquer le déroulement d’une intervention médicale pourrait aider les patients à mieux comprendre leur traitement, selon une nouvelle étude.

Elle pourrait aussi aider à réduire leur anxiété.

L'expérience a été menée avec 150 personnes âgées de 22 à 80 ans.

Si la réalité virtuelle nous divertit et nous amuse, elle peut aussi nous faire du bien. Lors du congrès annuel de l'association européenne d’urologie (EAU26), il a été démontré que cette technologie parvient à réduire l’anxiété des patients en les aidant à mieux comprendre les traitements qu’ils vont subir.

Traitement : une meilleure compréhension grâce à la réalité virtuelle

Un sondage réalisé en Angleterre avait déterminé qu’environ six adultes sur dix ont des difficultés à comprendre des informations médicales complexes présentées dans les brochures remises par leurs médecins. Il a ainsi semblé important aux chercheurs d' University of Southampton de trouver un meilleur moyen d'expliquer le déroulement d’un soin aux malades. Leur intérêt s’est porté sur la réalité virtuelle.

Ils ont imaginé un programme de réalité virtuelle expliquant en détail un traitement des calculs rénaux appelée la lithotritie extracorporelle par ondes de choc. Cette procédure non invasive utilise des ondes de choc ultrasonore pour fragmenter les calculs rénaux. Lors de cette présentation en réalité virtuelle, les patients se tenaient dans une salle d'opération virtuelle et assistaient à une démonstration 3D de l'intervention. Il était possible de zoomer sur les reins pour visualiser les ondes de choc et leur action sur les calculs. Les participants pouvaient également se déplacer dans la salle pour observer l’organe et les instruments chirurgicaux sous différents angles. L'animation mettait en évidence les principaux risques et bénéfices.

Des questionnaires ont été soumis aux 150 personnes âgées de 22 à 80 ans ayant utilisé la réalité virtuelle. Ils servaient à comparer leur ressenti avant et après leur participation. Résultat : après la présentation en RV, les patients ont déclaré mieux comprendre le déroulement de la lithotritie extracorporelle par ondes de choc et se sentir moins anxieux à l'idée de subir l'intervention. "Cet impact était particulièrement marqué chez les patients les plus âgés, ceux de 65 ans et plus. Aucune différence n'a été observée entre les participants masculins et féminins", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

Réalité virtuelle et soins : moins d'anxiété et d’inconnues donc moins de douleurs ?

"Il existe actuellement un décalage entre la complexité des informations fournies aux patients et leur capacité de compréhension. Cela risque d'amener les patients à consentir à des interventions qu'ils ne comprennent pas pleinement. La réalité virtuelle a démontré son efficacité pour améliorer l'apprentissage et la mémorisation des connaissances. Notre étude suggère qu'elle pourrait aider les patients à prendre des décisions plus éclairées concernant leur santé", souligne Solomon Bracey, étudiant en médecine à l'Université de Southampton qui a présenté ses recherches lors du congrès EAU26.

"L'utilisation de la réalité virtuelle est une idée prometteuse qui pourrait améliorer l'expérience du patient lors du processus de consentement. La technologie ne doit jamais remplacer un échange avec un médecin, au cours duquel les patients ont la possibilité de poser des questions précises, mais elle pourrait contribuer à uniformiser les règles en matière de connaissances en santé, afin que chacun aborde cette discussion avec le même niveau d'information de base", ajoute Matthew Bultitude.

En raison des liens connus entre l'anxiété, la compréhension des soins et la douleur, l’équipe souhaite poursuivre ses travaux pour déterminer si ces vidéos explicatives par réalité virtuelle pourraient aussi aider à réduire les souffrances des patients.