Grossesse : le rôle des pères «systématiquement sous-estimé», selon une étude

L'ESSENTIEL Le rôle des pères dans la santé et le bien-être de la progéniture est "systématiquement sous-estimée", selon les chercheurs.

Améliorer la santé et le bien-être des futurs pères est essentiel pour améliorer celle des générations futures.

Pour les chercheurs, il faudrait mettre l'accent sur la responsabilité partagée des parents en matière de grossesse et de parentalité.

"Les recherches sur l’influence des pères sur la grossesse et la parentalité ont été jusqu’à présent négligées", souligne le professeur Keith Godfrey. Avec son équipe, le chercheur l’Université de Southampton s’est ainsi penché sur le rôle des pères sur la santé des futures enfants.

Son étude internationale, publiée dans The Lancet, démontre que la santé et le bien-être du père jouent un rôle essentiel dans celles de sa progéniture. Ce qui remet en cause l’approche des soins de grossesse uniquement concentrée sur la mère.

Les expériences vécues par un homme au début de sa vie impactent sa future progéniture

Pour cette recherche sur l’impact du père, les chercheurs ont repris les données de travaux provenant de sciences biologiques, comportementales et sociales ayant étudié le rôle des hommes dans le déroulement de la grossesse et la santé des enfants.

Les analyses ont mis en évidence notamment que leur poids, leur consommation de substances et leur âge peuvent influencer la grossesse et le développement de l’enfant tout autant que la mère, voire dans certains cas davantage.

"Nos résultats montrent que les expériences vécues par un homme au début de sa vie, notamment le stress, la santé physique et mentale, l'environnement et l'éducation, influencent sa santé pendant ses années de reproduction", explique le Dr Danielle Schoenaker de l'université de Southampton et co-auteure de la recherche dans un communiqué. "Ces facteurs peuvent, à leur tour, affecter la santé et les comportements de santé de sa partenaire (comme les soins prénataux) avant et durant la grossesse, et avoir des effets biologiques directs sur le développement du nourrisson."

"Investir dans le bien-être des hommes pour améliorer la santé des générations futures"

Face à ces conclusions, l’équipe affirme que les hommes constituent "une population importante" mais "systématiquement sous-estimée" en ce qui concerne les mesures visant à améliorer la santé de la prochaine génération. Elle ajoute également que faire reposer toute la responsabilité de la santé future d'un enfant sur la mère renforce les préjugés sexistes.

"Le racisme et le colonialisme ont bouleversé les rôles familiaux et communautaires de nombreux hommes noirs et métis, créant ainsi des obstacles à la prise en charge de leurs besoins de santé. Cette situation souligne la nécessité d'adopter des approches ancrées dans la culture", remarque Jonathan Huang, auteur principal de l'étude et professeur adjoint à l'Université d'Hawaï. "Des politiques et des programmes sont nécessaires pour renforcer les liens familiaux et communautaires tout en plaçant la santé et le bien-être des hommes au cœur de leurs rôles culturels."

Les chercheurs invitent donc tous les décideurs politiques et toutes les autorités sanitaires à intégrer l’hygiène de vie et le bien-être des hommes dans leurs programmes de santé préconceptionnelle.

"Investir dans le bien-être des garçons et des jeunes hommes est essentiel pour réduire les inégalités en matière de santé et améliorer le sort des générations futures. Sensibiliser à l'importance de la santé masculine ne diminue en rien l'importance cruciale du bien-être des femmes et des femmes enceintes. Au contraire, il s'agit d'un appel collectif à veiller à ce que les hommes et leurs partenaires soient en mesure de les soutenir, de les accompagner et de prendre soin d'eux avant, pendant et après la grossesse", conclut le Pr Godfrey.