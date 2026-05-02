Maladie chronique, vieillissement : votre café ne se contente pas de vous réveiller

L'ESSENTIEL Un lien a été établi entre la consommation de café et une vie plus longue ainsi qu'un risque moindre de maladies chroniques.

Les composés présents dans le café semblent agir en activant un récepteur connu pour agir sur la réparation tissulaire, l'inflammation et le métabolisme.

La découverte de cette voie métabolique est prometteuse.

"Le café est reconnu pour ses bienfaits sur la santé”, souligne le Dr Stephen Safe de Texas A&M University dans un communiqué. De nombreuses études ont, en effet, montré un lien entre la consommation du breuvage et un risque moins de maladies chroniques ou une vie plus longue. Toutefois, les mécanismes derrière cette association et ses bénéfices restent flous. Mais le chercheur de l’établissement texan et ses collaborateurs ont identifié la voie biologique qui expliquerait comment le café peut aider à protéger contre le vieillissement et certains problèmes de santé.

Des composés du café agissent sur le récepteur lié à la répartition tissulaire

Pour cette étude parue dans Nutrients, l'équipe s’est intéressée aux interactions entre le café et le récepteur NR4A1. Cette protéine est connue pour participer à l'activation des gènes en réponse au stress. Elle intervient aussi dans la réparation tissulaire, l’inflammation et le métabolisme, des processus étroitement liés à des maladies comme le cancer ou les neurodégénérescences.

Lors de leurs essais, les chercheurs ont découvert que plusieurs composés présents dans le café – notamment des composés polyhydroxy et polyphénoliques tels que l'acide caféique – se lient au récepteur et influencent son activité. "Ce que nous affirmons, c'est qu'une partie au moins des bienfaits du café pour la santé pourrait provenir de la liaison et de l'activation de ce récepteur", ajoute le Pr Safe.

Les composés capables de se lier avec NR4A1 semblent aussi influencer le comportement cellulaire renforçant la protection contre les maladies, "surtout en réduisant les dommages cellulaires et en ralentissant la croissance des cellules cancéreuses dans des modèles de laboratoire", précisent les auteurs.

Pendant un test où le NR4A1 était retiré des cellules, les effets protecteurs observés disparaissaient. Ce qui confirme que le récepteur est bien impliqué dans l'impact du café et ses bienfaits sur le vieillissement et la protection contre les maladies.

Faut-il boire du café tous les jours pour vieillir en bonne santé ?

Les travaux ont montré que les antioxydants du café sont bien plus impliqués que la caféine dans les bienfaits de la boisson sur le vieillissement. "La caféine se lie au récepteur, mais son effet est limité dans nos modèles, indique le Pr Safe. Les composés polyhydroxy et polyphénoliques sont beaucoup plus actifs."

Il précise que la voie métabolique mise en lumière n’est sûrement pas la seule engagée dans les effets du café. "De nombreux récepteurs et de nombreux mécanismes sont impliqués", déclare-t-il. "Ce que nous démontrons, c’est que cela pourrait constituer l’une des voies importantes."

Par ailleurs, cette étude n’est pas un appel à boire davantage de café afin de ralentir le vieillissement. "Pour l'instant, cette recherche ne modifie pas les recommandations actuelles concernant la consommation de café, et les réponses individuelles peuvent varier”, expliquent les auteurs. "Cependant, elle offre ce qui manquait depuis longtemps aux chercheurs : une compréhension plus claire des raisons pour lesquelles le café semble favoriser une bonne santé à long terme."

De plus, ils soulignent que le gène NR4A1 est impliqué dans de nombreuses pathologies, "ces recherches pourraient également éclairer les futurs travaux de développement de nouvelles thérapies", concluent-ils.