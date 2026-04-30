Survivre au cancer : certains facteurs augmentent le risque d’en souffrir à nouveau

Une personne sur cinq développera un cancer au cours de sa vie, d’après le Centre International de recherche sur le cancer (CIRC). Si les traitements permettent aujourd’hui de guérir certaines des formes de cette maladie, les personnes survivantes peuvent en subir longtemps les conséquences. Elles ont un risque plus élevé de développer un nouveau cancer dit primitif, à différencier d’une récidive. Dans PLOS Medicine, des scientifiques expliquent quels facteurs peuvent avoir un impact sur cette augmentation du risque.

Cancer : de plus en plus de survivants dans les dernières décennies

"Les progrès réalisés dans le dépistage et le traitement du cancer ont entraîné une augmentation du nombre de survivants, expliquent les auteurs en préambule. Aux États-Unis, ce nombre devrait croître de 22 % au cours de la prochaine décennie, passant de 18 millions en 2025 à plus de 22 millions en 2035." L’équipe de l’Université Virginia Commonwealth, aux États-Unis, a cherché à comprendre l’impact de différents facteurs sur le risque de nouveau cancer pour ces survivants. Pour ce faire, elle s’est basée sur les données concernant plus de 3 millions de personnes ayant survécu à un cancer aux États-Unis, diagnostiqué entre 1975 et 2019. Les survivants ont été suivis jusqu’en 2022.

"Plusieurs facteurs étaient associés au développement d'un cancer secondaire, notamment un âge plus avancé au moment du diagnostic initial et le sexe masculin, concluent les auteurs. De plus, les personnes ayant survécu à un mélanome du poumon, de la vessie ou de la peau présentaient un risque plus élevé de développer un nouveau cancer." En revanche, le risque était stable pour les femmes ayant survécu à un cancer du sein.

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Cancer : mieux identifier les survivants à risque

Pour les scientifiques, ces résultats montrent l'importance d'une prise en charge à long terme de ces patients et d'un suivi basé sur ces différences de risque. "En identifiant les groupes de survivants à risque accru, des études comme celle-ci peuvent contribuer à l'élaboration de stratégies de prévention personnalisées, de recommandations de surveillance et de plans de soins adaptés, à mesure que la population des personnes ayant survécu à un cancer continue de croître", concluent-ils. Les chercheurs précisent que d’autres travaux seront nécessaires pour comprendre ces corrélations observées chez les survivants du cancer.