Les femmes et les hommes vieillissent différemment : un lien avec les chromosomes sexuels ?

L'ESSENTIEL Le sexe est définie par les chromosomes X et Y : les femmes en possèdent deux identiques (la paire XX), alors que les hommes ont la paire XY.

Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont découvert que la protéine SIRT7 maintenait l’équilibre de la paire XX.

En revanche, son absence fragilise la santé des souris femelles et réduit leur espérance de vie.

SIRT7, voici le nom d’une protéine essentielle pour les femmes. Dans une nouvelle étude, les chercheurs du Mass General Brigham, aux États-Unis, et de l'Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras, en Espagne, ont découvert que sa seule présence pouvait prévenir les maladies et augmenter l’espérance de vie. Leurs travaux viennent d’être publiés dans la revue Nature.

L'importance de l’équilibre de la paire de chromosomes XX

Chaque cellule humaine contient 23 paires de chromosomes. Tous sont constitués d’ADN et portent donc l’information génétique d’une personne. Le sexe est définie par les chromosomes X et Y : les femmes en possèdent deux identiques (la paire XX), alors que les hommes ont la paire XY.

Les hommes et les femmes ne vieillissent pas de la même manière. En France, à 65 ans, les femmes peuvent espérer vivre sans incapacité jusqu’à 76,8 ans, et jusqu’à 75,2 ans pour les hommes, selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). Lors de leurs travaux, les scientifiques ont voulu expliquer ces différences par la génétique.

Pour cela, ils se sont concentrés sur le chromosome X et ont découvert le rôle fondamental de SIRT7, une protéine présente dans les cellules humaines. Celle-ci est impliquée dans la réponse cellulaire au stress et au vieillissement mais, selon cette nouvelle étude, elle jouerait aussi un rôle très important dans le maintien en bonne santé de la paire de chromosomes X chez les femmes.

En temps normal, la paire de chromosomes XX est équilibrée. Cela signifie que l’un des deux chromosomes est naturellement moins actif que l’autre. Les chercheurs pensent que cet équilibre repose sur la présence de SIRT7 dans les cellules. Pour le vérifier, ils ont mené des expériences sur des souris, chez lesquelles cette protéine a été supprimée.

Le rôle protecteur de la protéine SIRT7 contre les maladies

Résultats : l’absence de SIRT7 a des conséquences importantes sur la santé des femelles. Sans cette protéine, le chromosome X inactif devient trop silencieux, tandis que le chromosome actif devient hyperactif. La paire est donc déséquilibrée, ce qui fragilise la santé des souris femelles et réduit leur espérance de vie.

À l’inverse, selon les auteurs, la présence de la protéine dans nos cellules pourrait avoir un rôle protecteur au niveau génétique. En maintenant la stabilité du chromosome X actif et l’équilibre dans la paire XX, SIRT7 augmente la durée de vie en bonne santé, sans maladies.

À terme, la découverte du rôle de SIRT7 sur le chromosome X permettra peut-être la mise au point de nouvelles thérapies. Mais d’ores et déjà, ces résultats montrent que les différences de vieillissement entre les femmes et les hommes pourraient s’expliquer en partie par la génétique, et pas uniquement par les hormones ou l’hygiène de vie.