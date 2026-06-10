Vieillissement : cet effet inattendu des statines

L'ESSENTIEL La fragilité chez les seniors se caractérise par une fonte musculaire, de la fatigue, une vitesse de marche réduite et une diminution de l'activité physique.

Dans cette étude portant sur près d’un million de vétérans américains âgés, ceux qui ont commencé un traitement par statines ont présenté un risque de fragilité inférieur de 24 % par rapport à ceux qui n’en prenaient pas.

Les chercheurs pensent que les statines pourraient agir non seulement en réduisant le cholestérol, mais aussi grâce à leurs effets anti-inflammatoires, susceptibles de ralentir certains mécanismes du vieillissement biologique et du déclin fonctionnel.

Peut-on retarder la fragilité (état de vulnérabilité élevé de l'organisme se traduisant par une fonte musculaire, de la fatigue, une vitesse de marche réduite et une diminution de l'activité physique) grâce à un traitement déjà largement prescrit ? C’est la question à laquelle ont répondu par l’affirmative des chercheurs du Mass General Brigham (États-Unis) dans une nouvelle étude publiée dans la revue European Heart Journal.

"Il n'existe aucun médicament approuvé spécifiquement pour prévenir la fragilité"

Lors de ces travaux, ces derniers ont voulu identifier un moyen de réduire le risque de fragilité, qui est associée aux maladies cardiovasculaires par le biais d'une physiopathologie et de facteurs de risque communs. "Il n'existe actuellement aucun médicament approuvé spécifiquement pour prévenir la fragilité", a déclaré Saadia Qazi, auteure principale des recherches et cardiologue au sein du service de gériatrie du département de médecine du Mass General Brigham. À partir de ce constat, l’équipe a décidé de tester l’efficacité des statines, prescrites en cas de cholestérol élevé, qui réduisent le risque de maladies cardiovasculaires et possèdent des propriétés anti-inflammatoires susceptibles de diminuer le risque de fragilité, "bien que cela n'ait pas fait l'objet d'études exhaustives."

Pour les besoins de l’étude, les auteurs ont passé en revue les dossiers médicaux de 987.301 vétérans américains pris en charge par le système de santé des anciens combattants entre 2002 et 2018. Ils ont évalué l'évolution de la fragilité chez les vétérans prenant ou non des statines. Au début de l’intervention, tous les vétérans étaient âgés de 67 ans et plus, considérés comme non fragiles et ne prenaient pas de statines. Parmi les participants, 290.729 anciens combattants ont débuté un traitement par statines et plus de 636.000 ont développé une fragilité au cours du suivi d’environ cinq ans.

Les seniors sous statines sont moins susceptibles de développer une fragilité

Après avoir pris en compte plusieurs facteurs, notamment l’IMC, le sexe, l'origine ethnique, le tabagisme, les maladies cardiovasculaires, le cancer et d'autres éléments, l'instauration d'un traitement par statines était associée à une réduction de 24 % du risque de développer une fragilité par rapport à l'absence de traitement. Selon les résultats, le lien entre la prise de statines et la baisse du risque de fragilité était constant même chez les personnes âgées et celles atteintes de diabète, de maladies cardiovasculaires, d'arthrite ou de démence. "Cette association a également été observée chez les personnes en état de préfragilité, présentant des signes précoces de fragilité au début de l'étude. Ce résultat suggère que les statines pourraient être bénéfiques pour prévenir la fragilité, qui peut dégrader les capacités fonctionnelles des seniors après une maladie ou une blessure mineure, même si elles ne sont pas prescrites des années avant son apparition", ont conclu les scientifiques.