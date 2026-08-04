Légionellose en Suisse : quelle est l’origine de la contamination ?

L'ESSENTIEL Une flambée de légionellose a provoqué 26 cas et un décès à Bâle.

Deux tours de refroidissement fortement contaminées ont été mises à l'arrêt.

Les autorités appellent à consulter rapidement en cas de symptômes respiratoires.

Un foyer de légionellose inquiète les autorités suisses. À Bâle, 26 contaminations ont été recensées, dont un décès. Neuf patients sont encore hospitalisés et l'un d'eux se trouve toujours en soins intensifs, selon le département de la santé du canton de Bâle-Ville.

La majorité des malades résident dans le quartier du Petit-Bâle, même si quelques cas isolés ont été signalés dans d'autres secteurs de cette ville située à la frontière de la France et de l'Allemagne. Face à cette concentration inhabituelle de cas, les autorités sanitaires ont rapidement lancé une vaste enquête environnementale, selon les informations de l’AFP.

Une maladie qui ne se transmet pas entre humains

La légionellose est une infection pulmonaire grave provoquée par la bactérie Legionella pneumophila. Contrairement à de nombreuses maladies respiratoires, elle ne se transmet pas d'une personne à une autre : la contamination survient après l'inhalation de fines gouttelettes d'eau contaminées en suspension dans l’air, autrement appelées aérosols. La bactérie prolifère surtout dans les réseaux d'eau stagnante dont la température se situe entre 25 °C et 45 °C.

C’est pourquoi les investigations se sont concentrées sur les installations utilisant de l'eau, en l’occurrence les tours de refroidissement. Les analyses ont ciblé dix installations situées à proximité du foyer. Huit dépassaient le seuil réglementaire de légionelles, mais seules deux tours de refroidissement installées sur le toit d'un immeuble de bureaux de la rue Rebgasse présentaient une concentration élevée de Legionella pneumophila. Ces équipements ont été immédiatement mis hors service le 31 juillet afin de limiter tout risque de nouvelles contaminations. Les autres installations ne contenaient que des espèces de légionelles considérées comme non pathogènes pour l'être humain.

"La bactérie ne survit pas aux effets de l’antibiotique"

Par mesure de précaution, les autorités demandent aux propriétaires d'installations industrielles de se faire connaître afin de faciliter les contrôles. Les services médicaux du canton recommandent également de "consulter un médecin en cas de suspicion de pneumonie, notamment si vous ressentez un essoufflement, de la fièvre ou une forte toux".

"La légionellose peut être mortelle dans environ 10 % des cas, explique Carmen Buchrieser, chercheuse à l’Institut Pasteur, à Pourquoi Docteur. C’est important de la diagnostiquer le plus tôt possible car les antibiotiques fonctionnent. La bactérie ne survit pas aux effets de l’antibiotique. Mais, plus la maladie s’installe, plus elle est compliquée à soigner."