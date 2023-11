Légionelles : quels risques en cas de contamination de l'eau courante ?

Des locataires du bailleur social IMMO 3F à Soisy-sur-seine en Essonne ont reçu un sms indiquant que des "résultats d'analyses ont mis en évidence une concentration en légionnelles nécessitant de prendre des mesures curatives immédiates". L'occasion pour Pourquoi docteur de faire le point avec une spécialiste sur les risques d'une telle contamination.

Pourquoi docteur : Qu’est-ce que la bactérie legionella ?

Carmen Buchrieser : La legionella est une bactérie environnementale qu’on retrouve dans les eaux tièdes et douces. Elle détient une particularité : elle a la capacité de se répliquer dans les eaux douces. Elle se transmet à l’Homme par aérosol ce qui lui permet d’accéder facilement aux voies respiratoires et ainsi migrer dans les poumons, là où elle a la capacité de se répliquer également, en particulier dans les cellules immunitaires qui sont censées nous défendre.

"Cette infection peut être mortelle dans environ 10 % des cas"

Qu’est-ce que la légionellose ?

C’est une infection pulmonaire grave provoquée par la bactérie legionella. Cette infection peut être mortelle dans environ 10 % des cas. C’est important de la diagnostiquer le plus tôt possible car les antibiotiques fonctionnent. La bactérie ne survit pas aux effets de l’antibiotique. Mais, plus la maladie s’installe, plus elle est compliquée à soigner.

Quels symptômes provoque-t-elle ? Et comment ?

Elle provoque une pneumopathie sévère. Mais cela peut être plus dramatique pour ceux qui ont un facteur de risque supplémentaire tel que le tabagisme, les maladies respiratoires chroniques, un traitement immunodépresseur… La bactérie se développe efficacement dans les environnements chauds et le corps humain, dont la température est de 37 degrés, est idéal.

Et comment se manifeste-t-elle ?

Ça commence avec les symptômes d'une grippe normale tels que : état grippal fébrile, toux sèche, douleurs musculaires, anorexie, troubles digestifs (diarrhée), état de convulsion. Puis vient l’état grippal sévère jusqu’à évoluer en pneumopathie, qui nécessite une hospitalisation. Donc si on constate un état grippal et une eau contaminée, il faut absolument consulter un médecin. Le test urinaire est assez rapide pour savoir si l’on est infecté ou non.

Doit-on consulter lorsque l’on apprend que notre eau est contaminée ?

Non, seulement si vous présentez des facteurs de risques ou des signes d’état grippal.

Legionella : « C’est une bactérie qui meurt très facilement »

Quels sont les processus à suivre pour éradiquer cette bactérie ?

Elle aime l’eau stagnante et peut se répliquer jusqu’à 45 degrés. Elle meurt lorsque la température de l’eau dépasse 60 degrés. Les professionnels doivent chauffer tout le système d’eau des bâtiments à plus de 60 degrés pour en venir à bout, puis faire un contrôle pour vérifier que la bactérie a disparu. Si elle est encore présente, il faut de nouveau faire chauffer le système. Il faut aussi désinfecter les systèmes d’air conditionné et également détartrer. C’est une bactérie qui meurt très facilement. L’eau de javel peut aussi être efficace. Le souci avec la legionella c’est qu’elle récidive puisqu’elle est présente dans les eaux, donc, partout ! Il faut que les autorités fassent des contrôles réguliers.

Le SMS reçu par les habitants indique « douches interdites mais les bains sont possibles ». Pourquoi ?

La légionelle ne se transmet pas par voie orale, donc si l’eau est ingérée ce n’est pas très grave. Mais comme elle se transmet par aérosol, en respirant la bactérie, la douche est plus risquée à cause de ses gouttelettes. Il en est de même lors de la vaisselle, il faut faire attention aux éclaboussures. Le plus prudent reste d’utiliser une eau chauffée à plus de 60 degrés ou une eau stérile pour des situations particulières comme pour les appareils biomédicaux (nettoyage et remplissage des appareils d’oxygénothérapie ou de lutte contre l’apnée du sommeil) en attendant que les professionnels désinfectent le système d’eau de l’immeuble.

« Tout ce qui produit de l’aérosol peut transmettre la bactérie à l’humain : climatisation, fontaines, bains thermaux...»

Peut-on retrouver la bactérie sur d’autres surfaces ou n'est-elle propre qu’à l’eau ?

Normalement elle est propre à l’eau. Mais si l’eau est sur la surface, bien sûr qu’elle peut être présente. Certaines bactéries se transmettent par exemple par voie féco-orale ou par voie cutanée, ce qui n’est pas le cas de cette bactérie. Tout ce qui produit de l’aérosol peut transmettre la bactérie à l’humain : climatisation, fontaines, bains thermaux.

Les eaux contaminées à la légionelle sont-elles fréquentes ?

Oui, elle peut revenir à tout moment car c'est une bactérie présente dans l'environnement. C'est une bactérie environnementale et un parasite des protozoaires aquatiques (des amibes), l'Homme est un hôte accidentel. C’est un peu à cause de nous si la cohabitation s’est faite. Dans les pays développés, elle a pu avoir accès à l'Homme grâce aux systèmes artificiels d’eaux largement développés ainsi qu'aux systèmes d'air conditionné. Le changement climatique a également un impact car l’eau étant plus chaude, elle permet aux légionelles de se répliquer plus rapidement.