Légionellose : elle se fait amputer à cause de la machine à brouillard d’un concert

L'ESSENTIEL Evelyn Davis, âgée de 22 ans, a contracté la légionellose à cause de la machine à fumée d’un concert, auquel elle a assisté, qui était potentiellement contaminée.

Deux à dix jours après l’inhalation d'aérosols infectieux, cette maladie se manifeste par de la fièvre, des frissons, une toux, des difficultés respiratoires, des nausées et des confusions.

Après être tombée dans le coma, la jeune patiente a dû se faire amputer les deux jambes et les avant-bras.

Une sortie qui tourne au cauchemar. Evelyn Davis, une jeune femme âgée de 22 ans a assisté à un concert. Trois jours plus tard, elle a commencé à tomber malade, plus précisément à avoir de la fièvre, et se sentir épuisée, selon le média Times Now et le journal belge Metro. Au fil des jours, son état de santé se dégrade. Ainsi, la vingtenaire, originaire du Texas (États-Unis), est transférée d’urgence à l’hôpital. Après avoir fait plusieurs examens, les médecins lui ont diagnostiqué une pneumonie et une septicémie.

La machine à brouillard, la cause de la légionellose ?

Quelque temps après, la patiente tombe dans le coma. C’est à ce moment-là que les professionnels de santé découvrent qu’elle souffre en réalité de la légionellose. Il s’agit d’une infection pulmonaire grave causée par une bactérie appelée "Legionella". "Les légionelles sont présentes à l’état naturel dans les eaux douces (lacs et rivières) et les sols humides. La contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation d’eau contaminée diffusée en aérosol", indique le ministère de la Santé.

Dans le cas d’Evelyn, les praticiens suggèrent que la machine à fumée du concert, est responsable de la survenue de cette maladie, qui se manifeste par des symptômes grippaux (fièvre, frissons, toux, difficultés respiratoires, nausées, confusions) deux à dix jours après la contamination. En clair, ils pensent que l’Américaine a inhalé la bactérie "Legionella" diffusée par la machine à brouillard, qui était potentiellement infectée.

Légionellose : amputée des avant-bras et des deux jambes

Plus de deux semaines après son hospitalisation, la jeune femme sort du coma. Cependant, ses organes ne s’en sortent pas indemnes. À cause des médicaments administrés pour stabiliser sa tension artérielle, son sang ne circulait plus jusqu’à ses extrémités. Ainsi, les médecins lui ont annoncé qu’elle allait devoir se faire amputer les deux jambes et les avant-bras. Depuis cette opération, Evelyn se déplace avec des prothèses et fait de la rééducation pour retrouver son autonomie.