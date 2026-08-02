Cet objet connecté peut surveiller votre santé à votre place

L'ESSENTIEL Des chercheurs américains ont développé une bague capable d'analyser plusieurs biomarqueurs dans la sueur.

Les premiers essais montrent des résultats prometteurs, notamment pour le suivi du diabète.

Cette technologie pourrait enrichir les objets connectés dédiés à la santé.

Et si votre prochain objet connecté faisait bien plus que compter vos pas ? Aux Etats-Unis, des ingénieurs de l'Université de Californie à San Diego (UC San Diego) ont mis au point une bague connectée capable d'analyser en continu plusieurs biomarqueurs présents dans la sueur. Cette innovation, présentée dans la revue Nature Communications, pourrait améliorer le suivi du diabète, de l'alimentation et, plus largement, de l'état de santé.

Une bague qui analyse la sueur sans effort

Contrairement aux bagues connectées déjà commercialisées, qui mesurent essentiellement des paramètres physiques comme le rythme cardiaque ou le sommeil, ce nouveau prototype fournit des informations biochimiques. La bague peut ainsi mesurer jusqu'à quatre biomarqueurs simultanément parmi six disponibles : le glucose, les corps cétoniques, la vitamine C, l'acide urique, le lactate et l'alcool.

"Les bagues commercialisées fournissent uniquement des informations biophysiques, mais elles ne donnent pas accès aux informations moléculaires sur les biomarqueurs, qui offrent un aperçu beaucoup plus précis de l'état de santé d'une personne", explique dans un communiqué Tamoghna Saha, premier auteur de l'étude et chercheur au laboratoire du Pr Joseph Wang à l'UC San Diego.

L'une des innovations majeures réside dans la collecte passive de la sueur. Grâce à un hydrogel osmotique mis au point par les chercheurs, il n'est pas nécessaire de faire de l'exercice pour produire de la sueur : le dispositif prélève naturellement le liquide à travers la peau, sans douleur. Les essais menés auprès de volontaires en bonne santé et de personnes atteintes de diabète de type 1 montrent que les mesures du glucose obtenues par la bague sont très proches de celles des capteurs de glucose en continu (CGM), tandis que les mesures des corps cétoniques correspondent à celles des appareils d'analyse sanguine du commerce.

Une médecine personnalisée au bout du doigt

Le prototype intègre des capteurs électrochimiques, une batterie rechargeable flexible offrant jusqu'à douze heures d'autonomie et un système de transmission sans fil vers une application sur smartphone. Les chercheurs précisent également que la bague adapte progressivement ses mesures à chaque utilisateur grâce à une calibration personnalisée.

"Une bague capable de mesurer en temps réel des informations moléculaires dynamiques serait extrêmement utile pour prendre des décisions éclairées concernant la santé, l'alimentation et le mode de vie, souligne le Pr Joseph Wang. Par exemple, la possibilité de suivre en continu et simultanément le glucose et les corps cétoniques serait très bénéfique pour ajuster au mieux les doses d'insuline chez les personnes atteintes de diabète."

Même si cette bague n'est encore qu'un prototype, les chercheurs de l'UC San Diego estiment qu'elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de dispositifs de surveillance de la santé, plus précis, moins invasifs et vraiment personnalisés.