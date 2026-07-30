Riz, coca, jeûne : quels effets sur une gastro ?

L'ESSENTIEL Quand une gastro arrive, les conseils familiaux ressortent : “bois du coca”, “ne mange rien”, “prends du riz”, “arrête le lait”.

Certaines idées ont une part de vrai, d’autres peuvent aggraver la situation.

En cas de gastro, surtout chez les enfants, la priorité reste d'éviter la déshydratation.

“Le riz aide à calmer une diarrhée” : plutôt vrai.



Le riz fait partie des aliments simples que l’on peut privilégier pendant la phase aiguë, avec pâtes, banane, compote, soupes, biscottes. Il ne soigne pas la cause, mais il peut être mieux toléré qu’un repas gras ou très épicé. Vidal rappelle qu’il faut manger, car le corps a besoin de compenser les pertes. (VIDAL)

“Le coca est le meilleur remède” : faux.



Cette idée est très répandue, mais elle est trompeuse. Chez l’enfant, l’Assurance Maladie déconseille les sodas ou les boissons exclusivement sucrées pour réhydrater : les liquides doivent contenir des sels minéraux et du sucre en quantités adaptées. La solution de référence, surtout chez les petits, reste la solution de réhydratation orale. (Ameli)

“Il faut jeûner pour laisser l’intestin au repos” : plutôt faux.



On peut manger moins pendant quelques heures si l’on vomit beaucoup, mais un jeûne prolongé n’est pas utile. Mieux vaut reprendre doucement, par petites quantités : riz, compote, banane, soupe, pain grillé, féculents simples. En cas de nausées ou vomissements, l’Assurance Maladie conseille de prendre plusieurs petits repas répartis dans la journée et de réintroduire progressivement l’alimentation. (Ameli)

“Chez un enfant, l’eau suffit” : faux.



En cas de diarrhée ou vomissements importants, l’eau seule n’apporte pas les sels minéraux nécessaires. L’Assurance Maladie indique de ne pas réhydrater un enfant avec de l’eau pure en cas de gastro-entérite, car cela peut être inadapté ; les solutions de réhydratation orale sont conçues pour compenser les pertes. (Ameli)

“Il faut arrêter l’allaitement ou le lait infantile” : faux.



En cas de gastro-entérite chez l’enfant, l’allaitement maternel ou le lait infantile habituel sont poursuivis ou repris rapidement. La solution de réhydratation orale peut être proposée selon les conseils médicaux, mais elle ne remplace pas durablement l’alimentation habituelle. (Ameli)

“Un anti-diarrhéique règle le problème” : ça dépend.



Certains médicaments peuvent diminuer la fréquence des selles chez l’adulte, mais ils ne sont pas toujours indiqués. Ils sont à éviter en cas de fièvre, sang ou glaires dans les selles, et ils ne sont pas recommandés chez les jeunes enfants. Le bon réflexe est de demander conseil au pharmacien ou au médecin.

À retenir : une gastro se gère d’abord avec hydratation, petites prises alimentaires et surveillance. Le riz peut aider. Le coca et le jeûne prolongé, beaucoup moins.