L'ESSENTIEL Une étude montre que les gènes hérités influencent directement l'apparition et l'évolution des cancers chez la souris.

Les chercheurs ont démontré que le patrimoine génétique modifie les mutations acquises par les tumeurs.

Ces résultats pourraient améliorer le dépistage et accélérer le développement d'une médecine de précision.

Pourquoi certaines personnes développent-elles un cancer et d’autres non, alors qu’elles ont été exposées aux mêmes risques ? Pourquoi, par exemple, certains fumeurs développent-ils un cancer du poumon quand d’autres sont épargnés ? Une étude internationale publiée dans la revue Nature apporte un début de réponse : notre patrimoine génétique hérité jouerait un rôle bien plus important qu'on ne le pensait dans l'apparition et l'évolution des tumeurs.

L'ADN hérité influence la naissance des tumeurs

Le cancer apparaît lorsque des mutations s'accumulent dans l'ADN, souvent sous l'effet de facteurs environnementaux comme le tabac ou les rayons UV. Pourtant, tous les fumeurs ne développent pas un cancer du poumon, tandis que certains non-fumeurs en sont atteints. Pour comprendre cette différence, des chercheurs de l'Université de Cambridge, de l'Université d'Édimbourg, de Yale et de plusieurs centres européens et américains ont mené une étude sur des rongeurs. Ils ont utilisé quatre lignées de souris génétiquement différentes, toutes exposées à la même dose d'un cancérogène du foie, le diéthylnitrosamine (DEN), présent notamment dans la fumée de tabac et certains aliments transformés.

En séquençant près de 600 tumeurs, les chercheurs ont observé que toutes les souris activaient la voie moléculaire MAPK, connue pour favoriser le développement de nombreux cancers. En revanche, la mutation précise à l'origine de cette activation variait selon le patrimoine génétique de chaque souris, tout comme l'activation d'autres voies cellulaires et la duplication complète du génome, un phénomène associé à des cancers plus agressifs.

"Le cancer n'apparaît pas entièrement par hasard. Même si les tumeurs finissent souvent par atteindre le même résultat biologique, le chemin qui y mène est déterminé par le patrimoine génétique propre à chaque individu", explique le Pr Duncan Odom, du Centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ), dans un communiqué. "Nous avons pu montrer pour la première fois à quel point le patrimoine génétique influence à la fois les processus de mutation et les mécanismes qui conduisent au développement des tumeurs."

Vers une médecine de précision contre le cancer

Selon la Dre Sarah Aitken, professeure à la Yale School of Medicine, "si le patrimoine génétique influence à la fois le risque de cancer et la trajectoire d'évolution des tumeurs, les futures stratégies de prévention et de dépistage devront prendre en compte la génétique héréditaire ainsi que la diversité des populations".

Le Dr Sam Godfrey, de Cancer Research UK, appelle toutefois à la prudence : "Nous devons encore mener davantage de recherches avant de comprendre ce que ces résultats signifient chez l'être humain." Si ces résultats concernent pour l'instant des modèles animaux, ils pourraient transformer la prévention, le dépistage et les traitements en permettant d'adapter davantage les soins au profil génétique de chaque patient.