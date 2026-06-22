Cancer colorectal : sommes-nous tous égaux ?

Les cancers colorectaux de stade précoce sont en augmentation dans le monde. Cette forme de la maladie désigne les cas diagnostiqués avant l’âge de 50 ans. Si certains éléments expliquent cette hausse, des incertitudes demeurent. Dans la revue spécialisée CANCER, publiée par l’American Cancer Society, des chercheurs ont identifié de nouveaux facteurs de risque potentiels.

Cancer colorectal précoce : des facteurs de risque liées aux origines

Cette équipe de l’Ecole de santé publique de Yale, aux États-Unis, s’est intéressée à différentes caractéristiques démographiques, de naissance et parentales. Pour ce faire, ils ont recruté 1.221 personnes diagnostiquées d’un cancer colorectal précoce en Californie entre 1988 et 2021. Ils ont ensuite comparé leurs données à celles d’un groupe témoin de 61.050 personnes non atteintes de cancer. "Les hommes présentaient un risque de cancer colorectal précoce supérieur de 34 % à celui des femmes, constatent les scientifiques. De plus, l’origine hispanique était associée à un risque supérieur de 43 % à celui des personnes blanches. Enfin, le fait d’avoir une mère née à l’étranger était associé à un risque inférieur de 15 %." Chez les femmes, les chercheurs ont également remarqué que chaque augmentation de 500 g du poids à la naissance était associée à une hausse de 10 % du risque de cancer colorectal précoce. Enfin, le fait d'avoir un père âgé de 35 ans ou plus était associé à un risque accru de 56 %.

Mieux comprendre les causes du cancer colorectal précoce

"L'évaluation des caractéristiques démographiques, de naissance et parentales est essentielle pour comprendre les causes de l'augmentation de l'incidence du cancer colorectal précoce, souligne Sunny Siddique, autrice principale de l'étude et membre de l'École de santé publique de Yale. Nos résultats justifient la réalisation d'études futures visant à comprendre les mécanismes par lesquels des facteurs tels que le sexe masculin, l'origine hispanique, le poids de naissance, le lieu de naissance de la mère et l'âge du père peuvent influencer le risque de cancer colorectal précoce."

Mieux comprendre l’incidence du cancer colorectal précoce est aujourd’hui essentiel. D’après une étude des Hôpitaux Universitaires de Genève, les cas augmentent de 0,5 % par an, alors que l’incidence globale du cancer colorectal est en baisse. "Ces tendances rejoignent celles observées aux États-Unis, en Australie et dans plusieurs pays européens", précise le Dr Jeremy Meyer, médecin adjoint agrégé au Service de chirurgie viscérale et principal auteur de l’étude. Pour 15 à 20 % de ces cas, les causes sont génétiques. Pour d’autres, des facteurs sont identifiés, comme le tabagisme, la consommation de viande rouge ou transformée ou encore le diabète. Mais ils ne permettent pas "à eux seuls" d’expliquer l’apparition précoce de la maladie. D’où la nécessité de poursuivre les études scientifiques sur le sujet.