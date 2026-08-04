Allergies alimentaires : une nouvelle arme contre les réactions sévères

L'ESSENTIEL Dans une étude, environ un tiers des enfants polyallergiques ont pu consommer des portions complètes d'aliments comme l'arachide, le lait, les œufs ou le blé sans réaction sévère après avoir reçu de l’omalizumab.

L'omalizumab a été mieux toléré par les jeunes participants que l'immunothérapie orale, provoquant plus d’effets indésirables qui incitent à arrêter le traitement.

Ces résultats suggèrent que, chez certains patients, un traitement par omalizumab pourrait permettre la réintroduction régulière de certains aliments dans l'alimentation, sous supervision médicale.

L’allergie alimentaire est fréquente et touche jusqu’à 8 à 10 % des enfants et des adultes. Actuellement, les options thérapeutiques disponibles comprennent l’immunothérapie orale et l’omalizumab, un anticorps monoclonal anti-immunoglobuline E qui a reçu en 2024 l’approbation de la FDA pour sa capacité à protéger les patients contre les réactions allergiques causées par une exposition accidentelle à de faibles quantités d'aliments allergènes. Dans une récente étude, des chercheurs de l’université de Stanford (États-Unis) ont voulu comparer l’efficacité de ces deux traitements chez les personnes atteintes d’une allergie à plusieurs aliments.

Allergies alimentaires : comparer l’omalizumab et l’immunothérapie orale pour le traitement des patients

Pour les besoins des recherches, les auteurs ont recruté 117 enfants souffrant d'allergies alimentaires. Dans le détail, les jeunes, âgés en moyenne de 7 ans, étaient allergiques aux arachides et à au moins deux autres aliments (lait, œufs, blé, noix de cajou, noisettes, noix). "L’éligibilité reposait sur les seuils de tolérance lors de tests de provocation orale, nécessitant l’apparition de symptômes limitant la dose pour des quantités cumulées de protéines inférieures ou égales à 144 mg pour l’arachide et à 444 mg pour les allergènes autres que l’arachide." Lors de l’intervention, ils ont bénéficié d’un traitement à l'omalizumab sur une durée d'un an, d'une part, et d’un traitement combinant huit semaines d'omalizumab suivies d'une immunothérapie orale ciblant plusieurs aliments pour le reste de l'année, d'autre part. L'objectif de tolérance fixé était rigoureux, car les participants considérés comme ayant réussi le traitement devaient parvenir à consommer des portions complètes (soit de 2.000 mg) de trois aliments différents déclenchant leurs allergies à l'issue de l'étude.

Près d’un tiers des enfants polyallergiques ont mangé des aliments déclenchant leurs réactions grâce à l'omalizumab

D’après les résultats, publiés dans la revue JAMA Pediatrics, les enfants traités uniquement par omalizumab étaient plus susceptibles d’aller jusqu’au bout de l’intervention que ceux recevant une immunothérapie orale ayant provoqué davantage d’effets secondaires. Dans le groupe ayant bénéficié uniquement de l’anticorps monoclonal, 36 % des participants ont toléré avec succès des portions complètes de trois aliments, alors que ce chiffre s'élevait à 19 % dans le groupe d'immunothérapie orale après un an de traitement. "La supériorité de l'omalizumab pour une dose cumulée tolérée de 4.044 mg ou plus a également été démontrée pour deux aliments ou plus ainsi que pour plusieurs aliments pris individuellement", peut-on lire dans les travaux.

"Nous avons démontré qu'il existe plusieurs façons de vivre en toute sécurité avec des allergies alimentaires. (….) Ces résultats aideront les médecins à adapter le traitement aux objectifs variés de chaque patient concernant la gestion de ses allergies", a déclaré a déclaré Sharon Chinthrajah, professeure de médecine et de pédiatrie qui a participé à l’étude, avant de souligner que certains patients souhaitent intégrer ces aliments à leur alimentation courante, tandis que d'autres recherchent avant tout une protection contre les expositions accidentelles.