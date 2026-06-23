Allergie alimentaire : une fillette frôle la mort à cause d’un burger

L'ESSENTIEL Une fillette de 8 ans a subi un choc anaphylactique après avoir mangé un burger chez McDonald's.

Sa mère cherche à identifier l'ingrédient responsable de la réaction allergique.

Le pavot, présent dans le pain selon l'enseigne, ne fait pas partie des allergènes à déclaration obligatoire.

Un repas qui tourne au drame. Le 16 juin dernier, Jade, 8 ans, a été victime d'un choc anaphylactique sévère après avoir consommé un burger dans un restaurant McDonald's du centre commercial Parly 2, au Chesnay-Rocquencourt, dans les Yvelines. Hospitalisée en urgence, la fillette s’en est sortie. Mais depuis, sa mère tente d'identifier l'ingrédient responsable de sa réaction potentiellement mortelle.

Un choc anaphylactique sévère

Ce jour-là, Jade sort d'une matinée d'examens médicaux liés à une maladie chronique. Pour lui faire plaisir, sa mère l'emmène déjeuner chez McDonald's. La fillette choisit le nouveau burger "Beef Mozza Cheddar", proposé en édition limitée. "À la deuxième bouchée, sa langue s'est mise à la gratter. Sa gorge a commencé à gonfler !", raconte sa mère, Eve, au média Actu. Très rapidement, l'état de l'enfant se dégrade. Les secours interviennent et diagnostiquent un choc anaphylactique sévère, la forme la plus grave de réaction allergique.

"Elle est partie sans réussir à parler. Elle arrivait à peine à respirer. Elle a été mise sous aérosol d'adrénaline et a reçu deux piqûres d'adrénaline. Un médecin m'a dit que, normalement, une seule suffit", témoigne la maman. Jade restera hospitalisée pendant 24 heures sous surveillance.

A la recherche de l'allergène responsable

Une fois sa fille hors de danger, Eve cherche à comprendre ce qui a déclenché cette réaction. Son attention se porte notamment sur le pain du burger, recouvert de fines graines. Selon elle, un manager du restaurant lui aurait indiqué la présence de graines de pavot. Mais lorsqu'elle demande officiellement la liste complète des ingrédients afin de réaliser des tests allergologiques, elle se heurte à un refus. D'après son témoignage, le directeur de l'établissement lui aurait expliqué que seuls les allergènes soumis à déclaration obligatoire pouvaient être communiqués. La mère de famille dit avoir reçu non pas la composition détaillée du sandwich, mais une fiche technique destinée à son assemblage en cuisine. "Ma fille a failli en mourir et on a le droit de savoir ce que l'on mange !", affirme Eve, qui n'exclut pas de porter plainte.

Ce que dit la réglementation

Interrogée par le site Actu, la direction du restaurant McDonald’s de Parly 2 indique que "les vérifications réalisées ont permis de confirmer la présence de graines de pavot dans le pain du burger concerné". Elle rappelle également que "conformément à la réglementation en vigueur, le pavot ne fait pas partie des allergènes soumis à déclaration obligatoire".

En France, quatorze catégories d'allergènes doivent impérativement être signalées aux consommateurs. Parmi elles figurent notamment les céréales contenant du gluten, les œufs, le lait, le soja, les arachides, les fruits à coque, le poisson, le céleri, les crustacés, la moutarde ou encore les graines de sésame.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, environ 3 % de la population souffre d'une allergie alimentaire évolutive, une proportion qui atteint 8 % chez les enfants.