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QUESTION D'ACTU

La santé en vacances

Allaitement et chaleur : comment hydrater bébé ?

Quand il fait très chaud, les parents craignent vite que leur bébé allaité manque d’eau. Avant six mois, si l’allaitement est exclusif, le bon réflexe est généralement de proposer le sein plus souvent, pas d’ajouter de l’eau. La surveillance des couches et du comportement reste essentielle.

Allaitement et chaleur : comment hydrater bébé ? iStock/LightFieldStudios
L'ESSENTIEL
  • Il ne faut pas faire boire de l'eau à un bébé de moins de 6 mois.
  • En période de chaleur, un bébé allaité peut téter plus fréquemment, parfois moins longtemps.
  • La protection contre la chaleur compte autant que la boisson.

La scène est classique en vacances : il fait 34 °C, le bébé réclame plus souvent, les parents se demandent s’il faut lui donner un biberon d’eau. La réponse dépend de l’âge, de l’alimentation et de l’état du bébé. Mais pour un nourrisson de moins de six mois allaité exclusivement, l’Organisation mondiale de la santé indique qu’il ne faut pas donner d’eau, même par temps chaud : le lait maternel contient l’eau nécessaire, et il faut proposer des tétées supplémentaires si l’enfant semble avoir soif. (World Health Organization)

Le sein plus souvent

En période de chaleur, un bébé allaité peut téter plus fréquemment, parfois moins longtemps. C’est normal : il cherche à s’hydrater et à être rassuré. Le site public des 1000 premiers jours rappelle que l’allaitement à la demande apporte l’hydratation suffisante au bébé nourri uniquement au lait maternel et que le lait s’adapte aux besoins en eau de l’enfant. (1000-premiers-jours.fr)

La mère doit aussi penser à boire régulièrement, se mettre au frais, éviter les sorties aux heures les plus chaudes et s’installer confortablement pour allaiter. Il n’est pas nécessaire de laver les seins avant chaque tétée ; une hygiène habituelle suffit.

Après six mois, proposer de l’eau

Quand l’enfant est diversifié, l’eau peut être proposée en plus des tétées, par petites quantités, sans forcer. Elle ne doit pas être remplacée par des jus, sodas, tisanes sucrées ou boissons aromatisées. Les 1000 premiers jours rappellent que l’eau est la seule boisson indispensable et qu’il faut éviter les boissons sucrées chez les nourrissons et les enfants. (1000-premiers-jours.fr)

La protection contre la chaleur compte autant que la boisson : vêtements légers, pièce fraîche, brumisateur, bain tiède si besoin, pas d’exposition directe au soleil, jamais de bébé seul dans une voiture, même quelques minutes.

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Les signes qui doivent alerter

Il faut surveiller les couches : urines moins fréquentes, très foncées, couches sèches pendant plusieurs heures, bouche sèche, bébé très somnolent, mou, difficile à réveiller, fièvre, pleurs faibles ou absence de larmes sont des signes d’alerte. En cas de vomissements ou de diarrhée, le risque de déshydratation augmente vite.

L’Assurance Maladie recommande, en cas de déshydratation chez l’enfant, d’utiliser des solutions de réhydratation orale et, si l’enfant est allaité, de poursuivre l’allaitement en proposant la SRO entre les tétées. (Ameli)

En pratique : plus de tétées, plus de fraîcheur, plus de surveillance. Et au moindre doute chez un nourrisson, on demande un avis médical rapidement.

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