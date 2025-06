Bébé : ce rituel booste son bien-être et son humeur

Si vous voulez calmer votre bébé ou tout simplement le rendre heureux… N'hésitez pas à pousser la chansonnette, et cela, même si leurs capacités sont bien loin de celles de Beyoncé ou de Harry Styles. En effet, une étude de l'université de Yale montre que chanter pour votre enfant améliore considérablement son humeur.

L’étude a été détaillée dans la revue Child development, le 28 mai 2025.

Chanter améliore le bien-être du bébé

Partout dans le monde et dans toutes les cultures, les adultes chantent pour les bébés. Pour mieux comprendre l’effet de ces mélodies sur les tout-petits, des chercheurs ont suivi 110 parents et leurs nourrissons. Les enfants avaient pour la plupart moins de quatre mois.

Les scientifiques ont réparti les participants de manière aléatoire en deux groupes. Dans l’un des deux, les volontaires étaient encouragés à chanter plus souvent à leur bébé en leur apprenant de nouvelles chansons. On leur fournissait également des vidéos pédagogiques de type karaoké et des recueils de comptines ou de berceuses. Ils recevaient aussi des newsletters hebdomadaires proposant des idées pour intégrer la musique dans leur quotidien.

Pendant quatre semaines, l’ensemble des parents ont reçu des questionnaires sur leurs smartphones. Ils devaient répondre à des questions sur l'humeur du bébé, son agitation, le temps passé à apaiser l'enfant, l'humeur de la personne qui s'occupe de lui ou encore la fréquence de ses activités musicales.

En analysant les informations recueillies, l’équipe a constaté que les parents parvenaient à augmenter le temps passé à chanter pour leurs bébés lorsqu’on leur demandait de le faire davantage. Second constat : en plus de fredonner plus, ils avaient tous le réflexe de le faire calmer leur bébé. “Nous n'avons pas dit aux parents : "Nous pensons que vous devriez chanter à votre bébé lorsqu'il est agité", mais c'est ce qu'ils ont fait”, assure Samuel Mehr, le chercheur principal de l'étude, dans un communiqué. “Les parents sont intuitivement attirés par la musique comme outil de gestion des émotions des nourrissons, car ils comprennent rapidement l'efficacité du chant pour calmer un bébé agité”, ajoute-t-il.

Enfin plus surprenant, le questionnaire a révélé que les petits dont les parents poussaient la chansonnette affichaient une amélioration mesurable de leur humeur de manière générale, et pas seulement en réaction immédiate à la musique.

"Chanter est à la portée de tous, et la plupart des familles le font déjà", note Dr Eun Cho, co-auteure principale de l'étude. Nous démontrons que cette pratique simple peut avoir de réels bienfaits pour la santé des bébés."

« Nous n’avons pas toujours besoin de nous concentrer sur des interventions coûteuses et compliquées alors qu’il en existe d’autres qui sont tout aussi efficaces et faciles à adopter », ajoute Lidya Yurdum, co-première auteure.

Berceuses et comptines : et si cela faisait aussi du bien à toute la famille ?

Si les travaux ont uniquement mis en lumière l’impact du chant sur l'humeur des petits, le Dr Samuel Mehr estime qu'il pourrait y avoir des effets sur l’ensemble de la famille. "Tous les parents savent que l'humeur d'un nourrisson influence son entourage, note le docteur en éducation. Si l'amélioration de l'humeur du bébé persiste, elle pourrait se généraliser à d'autres problèmes de santé.”

Le chercheur et son équipe vont lancer une nouvelle étude afin de déterminer si le chant peut contribuer à atténuer le stress parental ou encore le risque de troubles psychiques comme la dépression post-partum. Ils souhaitent également savoir si les comptines et berceuses pourraient avoir des effets bénéfiques au-delà de l'humeur chez les nourrissons, comme un meilleur sommeil.