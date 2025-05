Bébés très prématurés : le peau à peau n’améliore pas les résultats cognitifs

L'ESSENTIEL Aucune différence n’a été constatée sur le développement neurologique à l’âge de 2 à 3 ans entre les grands prématurés ayant bénéficié du peau à peau juste après leur naissance et ceux ayant reçu des soins standards.

En revanche, un plus grand nombre de bébés placés sur la poitrine de leur mère ont été allaités à la sortie de l'hôpital.

Selon les chercheurs, cette intervention réalisable et peu coûteuse devrait être adoptée compte tenu de sa sécurité et de ses bénéfices durables pour l'allaitement maternel.

Étant donné que les enfants nés entre la 28ème et la 32ème semaine de grossesse présentent un risque accru de déficiences à long terme, notamment de paralysie cérébrale, de retards cognitifs et de langage, de troubles psychiatriques et de déficits visuels ou auditifs, il est nécessaire d’identifier les facteurs protecteurs susceptibles de limiter les effets néfastes de la grande prématurité sur le cerveau immature. C’est pourquoi des scientifiques de l'hôpital universitaire de Trondheim (Norvège) ont mené une étude pour évaluer si le contact peau à peau immédiat, qui est fortement recommandé par les autorités sanitaires comme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), améliore le développement neurologique de la petite enfance chez les nourrissons très prématurés.

Aucun bénéfice neurodéveloppemental lié à l'allaitement maternel direct chez les grands prématurés

Dans le cadre des travaux, parus dans la revue JAMA Network Open, les auteurs ont suivi, entre 2014 et 2020, 108 bébés nés entre 28 et 32 semaines de grossesse dans trois hôpitaux norvégiens. Ils pesaient plus de 1.000 g et nécessitaient moins de 40 % d'apport en oxygène à la naissance. Les nouveau-nés ont été divisés en deux groupes, soit pour bénéficier de deux heures de contact peau à peau immédiat en salle d'accouchement, soit de soins standard impliquant un transfert direct en incubateur en unité de soins intensifs néonatals. "Le critère d'évaluation principal était le développement cognitif entre 2 et 3 ans", a précisé l’équipe.

Les données n’ont montré aucune différence significative entre les groupes en termes de développement cognitif. À l'âge de 2 à 3 ans, les scores cognitifs étaient de 99,6 chez les enfants ayant bénéficié du contact peau à peau juste après leur naissance et de 99,4 chez ceux ayant reçu des soins standard. Le risque de retard de développement était similaire entre les groupes : 51 % des enfants placés sur la poitrine de leur mère et 49 % des bébés ayant bénéficié des soins standard. En revanche, en termes d’allaitement, les résultats étaient meilleurs chez les grands prématurés ayant fait le peau à peau. À la sortie de l'hôpital, 84 % d’entre eux étaient allaités, contre 67 % dans l’autre groupe suivi de soins standard. À 12 mois, ils étaient 44 % à être encore allaités, contre 26 %.

Le peau à peau, une intervention peu coûteuse à adopter

Plutôt que de réaliser des recherches supplémentaires, les chercheurs préconisent une adoption plus large de cette intervention peu coûteuse, compte tenu de sa sécurité et de ses bénéfices durables pour l'allaitement maternel. "L'amélioration de la proximité parent-enfant pourrait avoir une importance pratique dans les soins néonatals, même lorsque les scores neurodéveloppementaux restent inchangés."