Le peau à peau réduit les pleurs du bébé

L'ESSENTIEL Au total, 116 couples mère-bébé ont participé à l’expérience il y a quelques années : une heure par jour, au cours des cinq premières semaines après l’accouchement, l’enfant, en couche, était allongé sur la poitrine nue du parent.

Les nourrissons qui ont eu un contact quotidien peau à peau après la naissance pleuraient moins que ceux qui n’en ont pas bénéficié, et ce, tout au long des douze premières semaines.

Les mères qui ont fait peau à peau avec leur enfant ont allaité environ deux mois de plus (dont un mois exclusivement, sans lait en poudre par exemple) que la moyenne des mères au cours de la première année de vie. Et elles se sentaient moins anxieuses.

Des mères moins anxieuses et moins exténuées, des nourrissons qui pleurent moins et dorment plus longtemps : le contact peau à peau aurait des vertus insoupçonnées lors des premières semaines après la naissance. C’est ce qu’a récemment affirmé la psychologue comportementale Kelly Cooijmans lors de sa soutenance de thèse à l’Université Radboud, aux Pays-Bas.

Une heure par jour de câlin peau à peau

Alors que des études antérieures avaient déjà montré que le peau à peau entre un parent et un bébé prématuré pouvait stimuler sa croissance et son système immunitaire, la chercheuse a voulu déterminer s’il avait aussi des effets positifs sur les nourrissons nés à terme et en bonne santé. Au total, 116 couples mère-bébé ont participé à l’expérience il y a quelques années : une heure par jour, au cours des cinq premières semaines après l’accouchement, l’enfant, en couche, était allongé sur la poitrine nue du parent.

Les résultats sont prometteurs. Pour bébé d’abord : "Nous avons observé que les nourrissons qui ont eu un contact quotidien peau à peau après la naissance pleuraient moins que ceux qui n’en ont pas bénéficié, et ce, tout au long des douze premières semaines", explique Kelly Cooijmans dans un communiqué, soulignant qu’ils ont "peut-être aussi dormi un peu plus au cours des cinq premières semaines."

Le peau à peau entre la mère et son bébé favorise l'allaitement

Pour maman, ensuite : les mères qui ont fait peau à peau ont allaité environ deux mois de plus (dont un mois exclusivement, sans lait en poudre par exemple) que la moyenne des mères au cours de la première année de vie. "L'allaitement maternel a toutes sortes d'avantages pour la santé pour les mères et les bébés", rappelle la chercheuse. Ce n’est pas tout : les mères se sentaient mieux mentalement, avec "moins de symptômes d’anxiété et de fatigue".

Les enfants qui ont participé à l'étude, aujourd’hui âgés de 6 et 7 ans sont toujours suivis par les chercheurs. "Qui sait, peut-être pourrons-nous trouver plus d'effets à long terme", espère Kelly Cooijmans, qui compte maintenant étendre la recherche aux effets du peau à peau avec les pères ou d’autres tuteurs, ainsi qu’à la durée optimale du contact. Grâce à ces découvertes, la chercheuse espère que les médecins, les sages-femmes ou le personnel dans les maternités recommanderont davantage le contact peau à peau aux nouveaux parents.