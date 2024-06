Enfants : comment utiliser les chansons et les comptines ?

Les chansons et les comptines sont bien plus que de simples divertissements pour les enfants. Elles jouent un rôle crucial dans leur développement cognitif, émotionnel et linguistique et peuvent être des alliés précieux pour les parents dans l'accompagnement de leurs enfants.

De 0 à 12 mois : Les premiers contacts musicaux

Dès la naissance, les chansons et les comptines peuvent être associées à certaines routines quotidiennes comme le changement de couche, l'alimentation et le bain. À cet âge, les bébés réagissent particulièrement bien aux chansons courtes et simples accompagnées de gestes.

Les chansons à gestes, comme « Am, stram, gram » ou « Les petites marionnettes » permettent au bébé de commencer à prévoir les événements à la fin des chansons, favorisant ainsi le développement de sa mémoire et de ses compétences anticipatives. Ces moments renforcent également le lien affectif avec le parent.

Entre 1 et 3 ans : La découverte et l’interaction

À mesure que l'enfant grandit, entre 1 et 3 ans, les chansons et les comptines à gestes deviennent des outils d'apprentissage interactifs. Les chansons qui nomment les parties du corps, comme « Tête, épaules, genoux, orteils » ou « J’ai deux yeux », sont particulièrement utiles pour l’aider à identifier et nommer les différentes parties de son corps.

Les comptines sur les animaux, comme « Dans la ferme à Mathurin » ou « Y’avait des crocodiles », captivent son imagination et enrichissent son vocabulaire. En l’encourageant à compléter les phrases ou les rimes, vous stimulez sa mémoire et ses capacités linguistiques.

Entre 3 et 5 ans : L’exploration et la créativité

À partir de 3 ans, les enfants développent une meilleure maîtrise du langage et les chansons et comptines qui jouent avec les mots deviennent particulièrement attrayantes. Des comptines comme « Pomme de reinette » et « Trois petits chats » permettent de s'amuser avec les sonorités de la langue et de développer leur conscience phonologique.

Vous pouvez également encourager la créativité de vos enfants en inventant de nouvelles chansons sur des airs familiers. À partir de 4 ans, marquer chaque syllabe des comptines en tapant des mains aide à développer le sens du rythme et la coordination.

En savoir plus : "Mon premier recueil de comptines" de Ella Bailey et Sarah Andreacchio.