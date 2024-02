Les jeux de bataille sont-ils utiles aux enfants ?

L'ESSENTIEL Dès l'âge de 2 ans, les enfants commencent à se pousser, s'agripper, se bousculer ou se poursuivre... Ce sont des interactions ludiques qui participent à leur apprentissage.

Cela leur permet par exemple de distinguer clairement le jeu de la véritable bagarre, ou encore d'apprendre à respecter des règles établies, même informelles.

Ces jeux sont également une occasion pour les enfants de contrôler leur impulsivité et de gérer leurs émotions comme la peur et la colère, ou encore de développer leur confiance en eux-mêmes et leurs aptitudes physiques.

Dans l'univers enfantin, les jeux de bataille ont une place particulière. Se pousser, s'agripper, se bousculer ou se poursuivre font partie des interactions ludiques qui commencent dès l'âge de 2 ans. Pratiqués dans un cadre sûr et supervisé, ils sont une méthode d'apprentissage particulièrement efficace et bénéfique.

L'apprentissage social et émotionnel

Les jeux de bataille sont un moment unique pour évaluer et comprendre les forces et les habilités des autres. Ils apprennent à distinguer clairement le jeu de la véritable bagarre, à faire des compromis, et à respecter des règles établies, même informelles.

Ces jeux sont également une occasion pour les enfants de contrôler leur impulsivité et de gérer leurs émotions comme la peur et la colère.

En contrôlant leur force pour éviter de blesser, ils prennent conscience de ce que ressent l’autre, renforçant l’empathie et la compréhension des expressions faciales.

Renforcer les liens et le développement physique

Les jeux de bataille ont aussi un rôle crucial dans la création et le renforcement des liens d'amitié. En se mesurant à leurs pairs, dans un contexte non hostile, les enfants développent un esprit de compétitivité sain, sans colère ni animosité.

Ces interactions augmentent aussi la confiance des enfants en eux-mêmes, notamment dans des situations conflictuelles.

Cette lutte ludique améliore aussi les aptitudes physiques car elles sollicitent de nombreuses compétences motrices comme la coordination et l'équilibre.

Le rôle des parents et le moment où intervenir

Votre participation dans ces jeux de bataille est précieuse. En jouant avec votre enfant, vous transmettez des notions importantes comme le contrôle de la force et le respect des règles, préparant votre enfant à interagir de façon appropriée avec ses amis.

Toutefois, il est important d'être vigilant et d'intervenir quand le jeu risque de dégénérer en conflit réel ou lorsqu'un des enfants semble ne pas y prendre plaisir. Il est également important de veiller à la sécurité de l'environnement de jeu pour prévenir les accidents.

En savoir plus : « T'choupi n'aime pas la bagarre » de Thierry Courtin.