Comment aider mon enfant à se faire des amis en fonction de son âge ?

L'ESSENTIEL Les enfants qui ont des amis sont généralement plus ouverts aux nouvelles expériences.

Mais se faire des amis lorsque l'on est tout-petit n'est pas facile.

Il ne faut donc pas hésiter à encourager son enfant.

De nombreuses recherches montrent que les enfants ayant des amis sont plus enclins à des jeux variés et créatifs, tout en étant plus ouverts à de nouvelles expériences. Cependant, apprendre à se faire des amis n'est pas toujours facile pour les tout-petits.

De 0 à 12 mois : les bases de l'interaction sociale

Même si au cours de sa première année le bébé est encore trop jeune pour jouer avec d'autres enfants, il est possible de l'encourager à développer certaines de ses compétences sociales.

Pour cela, vous pouvez par exemple le féliciter lorsqu'il sourit aux autres, lui montrer comment dire bonjour et au revoir en agitant la main ou encore nommer certaines émotions. Vous pouvez par exemple lui dire « tu es fâché », « tu as de la peine » ou « tu es content ».

De 1 à 3 ans : encourager l'interaction avec les autres

À cet âge crucial de la petite enfance, il est possible de l'aider à développer certaines compétences sociales comme l'interaction avec les autres, le partage ou la résolution de problèmes. Pour cela vous pouvez par exemple l'encourager à interagir avec d'autres enfants, prévoir plus de jouets quand vous allez au parc, ou l'aider à reconnaître les émotions des autres.

Lorsque vous racontez une histoire à votre enfant, parlez-lui des émotions des personnages et faites de même lorsqu'il joue avec d'autres enfants en commentant à quel point l'autre semble heureux de jouer avec lui.

De 3 à 5 ans : favoriser les interactions autonomes

À cet âge, votre enfant est prêt à développer davantage ses compétences sociales et même à résoudre les conflits. Offrez-lui ainsi régulièrement l'occasion de jouer avec d'autres enfants, par exemple en invitant un ami à la maison et en les laissant inventer leur propre jeu.

Pour l'aider à résoudre les désaccords sans faire tout à sa place, guidez le pour qu'il trouve avec son ami une solution en posant des questions comme « Comment pourrions-nous faire en sorte que tout le monde soit content ? ». Proposez des solutions aux besoins comme le tour de rôle ou le tirage au sort.

L'utilisation de marionnettes ou de poupées peut aussi aider votre enfant à exprimer ses émotions à travers des personnages et l'aider à gérer des conflits.

En savoir plus : "Max veut se faire des amis" de Dominique de Saint Mars et Serge Bloch.