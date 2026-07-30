Moustiques, tiques, bactéries : l'autre conséquence du réchauffement climatique

L'ESSENTIEL Les étés plus longs et plus chauds augmentent le risque de plusieurs maladies infectieuses en Europe.

L'ECDC surveille particulièrement les infections alimentaires, les moustiques, les tiques et la bactérie Vibrio.

Les autorités sanitaires rappellent que des gestes simples de prévention permettent de réduire ces risques.

Et si la véritable menace de l'été ne venait pas seulement de la chaleur ? À mesure que les températures augmentent et que les saisons estivales s'allongent, plusieurs maladies infectieuses gagnent du terrain en Europe. Dans un récent communiqué, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) alerte sur une évolution qui concerne aussi bien les aliments que les moustiques, les tiques ou certaines bactéries marines.

Des températures plus élevées, favorables aux infections

"Si les vagues de chaleur actuelles font la une, ce sont des températures durablement plus élevées et sur des périodes de plus en plus longues qui créent les conditions propices à la propagation de nombreuses infections", souligne l'ECDC dans son communiqué. Selon l'agence, le dérèglement climatique modifie progressivement les risques sanitaires et impose une stratégie de prévention à long terme.

L'une des premières conséquences concerne les maladies d'origine alimentaire. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle qu'un environnement chaud et humide favorise la multiplication rapide des bactéries dans les aliments, parfois sans modification de leur aspect, de leur goût ou de leur odeur. L'ECDC recommande donc de laver les fruits et légumes, de séparer les aliments crus des aliments cuits, de bien cuire les préparations et de respecter la chaîne du froid.

Moustiques et tiques étendent leur territoire

Les moustiques invasifs profitent eux aussi des saisons chaudes plus longues. Selon l'ECDC, la dengue, le chikungunya et le virus du Nil occidental deviennent des préoccupations croissantes en Europe. L'OMS précise que des cas de virus du Nil occidental ont déjà été signalés cette année en Grèce, en Italie, en Macédoine du Nord, en Roumanie et en Espagne. Pour limiter les piqûres, l'agence conseille l'utilisation de répulsifs, de vêtements couvrants, de moustiquaires et l'élimination des eaux stagnantes autour des habitations.

Les tiques restent également sous surveillance. Elles peuvent transmettre la maladie de Lyme ou l'encéphalite à tiques. L'ECDC rappelle que cette dernière provoque environ 3.000 cas chaque année dans la région européenne et que la vaccination constitue la meilleure protection lorsqu'elle est recommandée. Après une promenade en forêt ou dans un parc, il est conseillé d'inspecter soigneusement sa peau afin de retirer rapidement toute tique.

Une bactérie marine sous surveillance

L'ECDC attire enfin l'attention sur la bactérie Vibrio, responsable de la vibriose. Présente dans les eaux tempérées et chaudes à salinité modérée, elle a été observée plus fréquemment ces dernières années dans plusieurs pays bordant la mer Baltique. Pour réduire le risque, l'agence recommande d'éviter la baignade en cas de plaies ou de piercings récents et de bien cuire les fruits de mer provenant des zones concernées. L'ECDC met également à disposition une carte interactive actualisée quotidiennement afin de suivre l'évolution du risque.