Greffe d'une partie de la rétine : l'opération qui a changé la vie d'une femme aveugle

L'ESSENTIEL À l’hôpital Molinette de Turin, une équipe a réalisé pour la première fois au monde une autogreffe d’une partie de l’œil d’un œil à l’autre chez la même personne, incluant le segment antérieur (cornée, tissus associés) et la partie centrale de la rétine (la macula).

La patiente, Elena, 67 ans, avait perdu la vue après un grave accident de la route : un œil avait un nerf optique détruit mais des structures encore saines, tandis que l’autre avait une cornée et une rétine trop endommagées pour un traitement classique.

Les médecins ont utilisé les parties encore fonctionnelles des deux yeux pour reconstruire un œil, qui lui a permis, à son réveil de l’opération, "de reconnaître les visages de son fils et de son chien d’assistance."

"Pour la première fois dans l’histoire de la médecine, l’équipe de la clinique ophtalmologique universitaire de l’hôpital Molinette à Turin (Italie), dirigée par le professeur Michele Reibaldi, a réalisé avec succès" une greffe d’une partie de la rétine. Dans un communiqué, l’établissement de santé explique que cette opération exceptionnelle a été réalisée chez une femme de 67 ans appelée Elena.

Une cécité totale provoquée par un très grave accident de la route

Selon les médecins, la sexagénaire présentait une cécité totale depuis plus de cinq ans. Elle avait complètement perdu la vue après un très grave accident de la route. La collision avait provoqué une lésion irréversible du nerf optique de l'œil gauche, entraînant la perte de la vue en raison de l'impossibilité de transmettre la lumière de l'œil au cerveau, tout en laissant les structures oculaires intactes. "En revanche, l'œil droit, déjà atteint d'une maculopathie (atteinte de la macula, à savoir une petite zone située au centre de la rétine) a subi des traumatismes qui ont irrémédiablement compromis la rétine et la transparence de la cornée." Face à la destruction totale de la partie contenant les cellules souches, une greffe de cornée classique n’était pas possible.

Greffe d’une partie de la rétine : "reconstruire un œil voyant"

Pour permettre à la patiente de retrouver la vue, le professeur Michele Reibaldi a eu l’idée de réaliser une autogreffe complète du segment antérieur de l’œil et de la macula d’un œil à l’autre. Dans le détail, il a exploité les tissus sains de la sexagénaire mais ne remplissant plus leur fonction de l’œil gauche. Au cours de l’intervention chirurgicale, qui a duré près de 6 heures, les praticiens ont prélevé et transféré dans l’œil droit un bloc anatomique complet comprenant la cornée, la sclère, la conjonctive et, "pour la première fois au monde", la partie centrale de la rétine. "Ce transfert biologique a permis de reconstruire un œil voyant à partir de deux yeux atteints. (…) Jusqu’à présent, la greffe simultanée du segment antérieur n’avait été réalisée qu’une seule fois au monde par le professeur Vincenzo Sarnicola et moi-même, à l’hôpital Molinette, tandis qu’il n’avait jamais été possible de greffer la zone centrale de la rétine", a précisé le chirurgien.

Une "récupération fonctionnelle progressive de l’œil" observée après la transplantation

"La plus grande récompense pour nous tous a été ce moment incroyable où Elena, en rouvrant les yeux, a enfin pu reconnaître les visages de son fils et de son chien d'assistance, Joe." Après l’opération, aucune anomalie n’a été rapportée. Désormais, les médecins attendent de voir dans quelle mesure la rétine greffée est capable de fonctionner. Cependant, les premiers résultats sont encourageants. "Les examens cliniques confirment la bonne prise des tissus greffés et la récupération fonctionnelle progressive de l’œil, qui, nous l’espérons, permettra à la patiente de retrouver son autonomie au quotidien : désormais accompagnée, mais non plus guidée dans l’obscurité, par sa fidèle Joe. (…) Cette intervention représente une nouvelle avancée dans le domaine de la chirurgie ophtalmologique", a souligné Michele Reibaldi.