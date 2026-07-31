Force, souplesse : les jeunes Européens sont-ils en train de s'affaiblir en silence ?

L'ESSENTIEL Depuis plusieurs années, une baisse persistante de la condition physique (endurance, force et capacité cardio-respiratoire) est observée chez les enfants et les adolescents dans plusieurs pays européens.

Selon les chercheurs, ce déclin silencieux et progressif des capacités physiques des jeunes pourrait avoir des conséquences durables sur la santé des générations futures.

Ils plaident pour une batterie de tests de condition physique européenne qui soit standardisée, valide et réalisable.

Et si les jeunes étaient en moins bonne forme que leurs parents au même âge ? C’est ce que met en avant une nouvelle recherche menée par des chercheurs de l’université de Saragosse (Espagne). Dans le cadre de celle-ci, l’équipe est partie d’un constat : la condition physique est un indicateur important de la santé durant l'enfance et l'adolescence. "Plusieurs composantes de la condition physique ont montré des tendances à la baisse, avec des périodes d'accélération ou de stabilisation selon la composante considérée. Bien que l'Europe soit le continent le plus étudié, les revues existantes se sont largement appuyées sur des approches fondées sur un test unique ou sur des synthèses descriptives, sans examiner simultanément toutes les composantes liées à la santé, sans prendre en compte la variabilité entre les travaux dans les analyses, ni étendre le suivi au-delà de 2014 pour inclure la pandémie de Covid-19."

Flexibilité, souplesse… Les composants de la santé physique chez les jeunes Européens se sont détériorés

Ainsi, les scientifiques ont décidé d’approfondir le sujet en analysant l'évolution temporelle des composantes de la condition physique liée à la santé chez les enfants et adolescents européens âgés de 6 à 16 ans, en examinant les différences selon le sexe et les groupes d'âge. Pour ce faire, ces derniers ont passé en revue 38 essais, réalisés sur la période 1965-2023, portant sur 417.362 enfants et adolescents issus de 20 pays européens. L'enquête, prenant en compte des données jusqu’en 2025, s’est concentrée sur quatre principaux marqueurs de santé physique : la force musculaire, la flexibilité ou la souplesse, la composition corporelle et la résistance ou l’aptitude cardiorespiratoire.

Selon les résultats, publiés dans la revue Sports Medicine Open, ces quatre aspects de la condition physique liés à la santé des enfants et des adolescents européens ont subi une baisse persistante au cours des dernières années. L'endurance cardiorespiratoire a augmenté jusqu'aux années 1980, puis a diminué, avec une décélération entre 2015 et 2023. La composition corporelle a baissé de manière linéaire jusqu'en 2022, notamment chez les garçons. La force du haut du corps a décliné des années 1970 aux années 2020, tout en connaissant une stabilisation entre les années 1980 et 2000. La force du bas du corps a augmenté jusqu'aux années 1980 avant de diminuer jusqu'en 2023. La souplesse a connu un déclin continu, qui s'est accéléré après les années 2000.

Une batterie de tests de condition physique européenne standardisée, valide et réalisable

Dans les conclusions, les auteurs soulignent que ce phénomène est discret, mais pourrait peser sur la santé de toute une génération et est ainsi loin d’être anodin pour la santé publique. "Les batteries de tests doivent être harmonisées afin d'améliorer le suivi des tendances en matière de condition physique à l'échelle européenne. Les initiatives publiques devraient continuer à promouvoir le respect des recommandations de l'OMS en matière d'activité physique, en particulier celles relatives au renforcement musculaire, tout en encourageant également la pratique d'une activité physique aérobie."