Comment soigner son microbiote en vacances ?

L'ESSENTIEL Repas décalés, régimes exotiques, excès : autant de raisons de voir son microbiote perturbé pendant les vacances.

Les fibres sont l’un des meilleurs alliés du microbiote.

Les probiotiques peuvent parfois être utiles, mais ils ne remplacent ni les fibres, ni l’hydratation, ni l’hygiène alimentaire.

Oui, on peut prendre soin de son microbiote en vacances. Mais il ne s’agit pas d’avaler un produit miracle : le microbiote se nourrit surtout de nos habitudes quotidiennes. L’Inserm rappelle que le microbiote intestinal participe à la digestion, à l’assimilation de certains nutriments, à la fermentation des résidus non digestibles et au fonctionnement immunitaire intestinal. (Inserm)

Miser sur les fibres

Les fibres sont l’un des meilleurs alliés du microbiote. Elles se trouvent dans les fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes. Manger Bouger indique qu’elles sont digérées par le microbiote intestinal et participent à son équilibre, avec un repère de 25 à 30 g par jour chez l’adulte. (Manger Bouger)

En vacances, cela peut rester très simple : une tomate et des crudités bien lavées, des fruits entiers plutôt qu’un jus, une salade de lentilles, des pois chiches, du pain complet, des légumes grillés, une soupe froide, une poignée de fruits à coque. L’idée n’est pas de tout changer d’un coup, car une augmentation brutale des fibres peut ballonner, mais d’en remettre un peu chaque jour.

Limiter les secousses digestives

Le microbiote n’aime pas beaucoup les montagnes russes : trois jours de fritures, alcool et glaces, puis un lendemain de jeûne strict, puis un gros barbecue tardif. Ces variations peuvent favoriser ballonnements, constipation ou diarrhée. Il vaut mieux garder un socle stable : eau, légumes, fruits, féculents, protéines simples, et conserver les excès comme des exceptions plutôt que comme la base de tous les repas.

Attention aussi aux antibiotiques. Ils sont parfois indispensables, mais ils ne doivent jamais être pris sans avis médical. L’Inserm rappelle qu’un traitement antibiotique réduit la qualité et la quantité du microbiote pendant plusieurs jours à plusieurs semaines. (Inserm)

Les probiotiques ne font pas tout

Yaourts, laits fermentés, kéfir ou aliments fermentés peuvent être intéressants s’ils sont bien tolérés, mais ils ne compensent pas une alimentation déséquilibrée. Même chose pour les probiotiques en gélules : ils peuvent parfois être utiles dans des situations précises, mais ils ne remplacent ni les fibres, ni l’hydratation, ni l’hygiène alimentaire.

En voyage, prendre soin de son microbiote, c’est aussi éviter les infections digestives : se laver les mains, boire une eau sûre, manger des aliments bien cuits dans les zones à risque, éviter les glaçons douteux. Le bon réflexe est donc moins spectaculaire qu’un “programme détox” : manger varié, boire de l’eau, bouger, dormir, et ne pas imposer à son intestin un été de grand écart permanent.