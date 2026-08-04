TDAH : quel est ce traitement autorisé aux États-Unis ?

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA), l’agence américaine des médicaments, autorise un nouveau traitement pour le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

Celui-ci est approuvé pour les adultes et les enfants de 6 ans et plus pesant au moins 20 kilogrammes.

Cette autorisation repose sur les résultats de quatre essais cliniques de phase 3 qui montrent une amélioration des symptômes dès la première semaine de traitement.

Simtriyo, voici le nom du nouveau médicament pour le traitement du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). L’agence américaine du médicament, la Food and Drug Administration (FDA), vient d'approuver son utilisation aux États-Unis après que le médicament a obtenu de très bons résultats lors d’essais cliniques de phase 3. Le Simtriyo est donc désormais accessible aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans, à condition qu’ils pèsent au moins 20 kilogrammes.

Des solutions non-médicamenteuses en première intention pour traiter le TDAH

Pour rappel, le TDAH est un trouble du neurodéveloppement qui se caractérise par trois symptômes : un déficit de l’attention, une impulsivité et une hyperactivité motrice. Selon l’Assurance maladie, il concerne 5 % des moins de 18 ans et 3 % des adultes en France. La prise en charge de ce trouble commence toujours par un traitement non médicamenteux. Celui-ci peut comporter plusieurs types de soins, notamment de la psychothérapie ou de la rééducation des troubles associés au TDAH, comme de l'orthophonie ou de la psychomotricité. Si ces solutions restent insuffisantes, un traitement médicamenteux peut alors être proposé pour améliorer l'attention et la concentration du patient. Il s’agit généralement de psychostimulants, qui activent le système nerveux central du cerveau. En France, un seul est autorisé.

Le nouveau traitement, efficace dès la première semaine d’utilisation

"L'approbation du Simtriyo introduit un nouveau mécanisme d'action et offre une nouvelle option thérapeutique aux professionnels de santé et aux patients, indique le Dr Lenard A. Adler, psychiatre et spécialiste du TDAH au centre hospitalier universitaire NYU Langone Health, dans un communiqué. Il est essentiel d’avoir plus de choix thérapeutiques, car le TDAH est une affection qui se manifeste de manière très individuelle et les décisions de traitement doivent tenir compte des besoins spécifiques de chaque patient.”

La FDA appuie sa décision sur de bons résultats obtenus lors de quatre essais cliniques de phase 3. Chez les adultes comme chez les enfants et les adolescents, les scientifiques ont observé des améliorations des symptômes du TDAH dès la première semaine d’utilisation du Simtriyo. Néanmoins, quelques effets secondaires ont été observés. Chez les adultes, les plus fréquents étaient les maux de tête, la diminution de l'appétit, les nausées, l'insomnie, la sécheresse buccale et la diarrhée. Les enfants et les adolescents avaient aussi moins faim, des nausées et des maux de tête. Ils pouvaient également souffrir de douleurs abdominales ou d’éruption cutanée.