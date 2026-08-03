Le décalage des horaires d'été : quel impact sur le sommeil ?

L'ESSENTIEL Le corps fonctionne avec une horloge interne, sensible à la lumière, aux repas, à l’activité et aux horaires de coucher.

En été, on cumule souvent les facteurs retardateurs et le cerveau reçoit le message qu’il n’est pas encore temps de dormir.

En cas de fatigue, respecter autant que possible des horaires réguliers de sommeil, surtout pour le lever.

Oui, les horaires d’été peuvent dérégler le sommeil. Le corps fonctionne avec une horloge interne, sensible à la lumière, aux repas, à l’activité et aux horaires de coucher. En vacances, tout se décale : lumière tardive, soirées prolongées, écrans, repas lourds, grasse matinée. Sur quelques jours, cela peut être toléré. Mais si le décalage devient important, l’organisme se retrouve comme dans un mini “jet-lag”.

Une horloge sensible à la lumière

Le sommeil n’arrive pas seulement parce qu’on décide d’aller au lit. Il dépend notamment de la mélatonine, hormone dont la production augmente en fin de journée et favorise l’endormissement. L’Inserm rappelle que l’exposition à la lumière le soir retarde l’horloge biologique, donc la production de mélatonine et l’endormissement, tandis qu’une exposition lumineuse le matin l’avance. (Inserm)

En été, on cumule souvent les facteurs retardateurs : journées longues, lumière extérieure tardive, éclairage artificiel, terrasse, téléphone, télévision, jeux vidéo. Le cerveau reçoit le message qu’il n’est pas encore temps de dormir.

Le piège des grasses matinées

Dormir plus tard le matin peut sembler compenser une nuit courte. Mais si l’on se lève très tard plusieurs jours de suite, on décale encore davantage l’horloge. Le soir suivant, la pression de sommeil arrive plus tard. C’est ainsi que l’on se couche à minuit, puis à une heure, puis à deux heures, sans vraiment s’en rendre compte.

Les écrans renforcent ce décalage. L’Institut National du Sommeil et de la Vigilance indique que l’intensité lumineuse des écrans peut maintenir éveillé, masquer les signes de somnolence et retarder l’endormissement. (INSV)

Le problème devient plus visible au retour : il faut se lever tôt, mais le corps, lui, continue à fonctionner sur l’heure des vacances.

Recaler sans gâcher les vacances

Il ne s’agit pas de vivre l’été comme en période scolaire. L’idée est de limiter les grands écarts. Garder une heure de lever à peu près stable, s’exposer à la lumière naturelle le matin, éviter les écrans dans l’heure précédant le coucher, dîner un peu plus léger et préserver un rituel calme aide déjà beaucoup.

Si le sommeil est très décalé, mieux vaut avancer progressivement : se lever 15 à 30 minutes plus tôt chaque jour, plutôt que tenter un retour brutal. L’Assurance Maladie recommande, en cas de fatigue, de respecter autant que possible des horaires réguliers de sommeil, surtout pour le lever. (Ameli)

Le bon résumé : les vacances peuvent assouplir le sommeil, mais si elles suppriment tous les repères, le corps finit par se perdre.