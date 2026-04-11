Cancer colorectal : ce nouveau test peut-il permettre d’éviter la coloscopie ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un nouveau test de dépistage du cancer colorectal, qui permet de détecter 90 % des cas.

Grâce à l’intelligence artificielle, le test est capable d’analyser des bactéries intestinales contenues dans les selles du patient.

Avec ce test, le patient n’a qu’à fournir un échantillon de selles, méthode moins invasive que la coloscopie.

Chaque année, plus de 47.500 nouveaux cas de cancer colorectal sont identifiés en France, selon l’Institut national du cancer (INCa). Celui-ci est généralement découvert à l’occasion du dépistage, recommandé tous les 2 ans pour les femmes et les hommes de 50 à 74 ans.

Trouver d’autres méthodes de dépistages pour remplacer la coloscopie

Grâce au kit dont bénéficie gratuitement chaque Français, les selles sont recueillies et analysées en laboratoire. Si du sang y est découvert, le patient devra subir une coloscopie pour confirmer ou infirmer la suspicion de cancer colorectal.

Cette méthode est efficace mais invasive. Elle nécessite une intervention chirurgicale et une anesthésie générale. C’est pourquoi des chercheurs travaillent sur d’autres méthodes de dépistage.

C’est justement une nouvelle méthode que viennent de découvrir des chercheurs de l'Université de Genève, en Suisse. Dans une étude publiée dans la revue Cell Host, leur nouveau test a obtenu de très bons résultats. Grâce à l’intelligence artificielle, il est capable d’analyser les bactéries intestinales et ainsi détecter la présence ou l’absence de cancer colorectal.

Plus précisément, l'intelligence artificielle n’analyse pas les espèces ou les souches bactériennes mais les sous-espèces, données jugées plus précises que les deux précédentes. Les scientifiques ont paramétré l’intelligence artificielle pour qu’elle identifie spécifiquement les sous-espèces liées au cancer colorectal dans les selles des patients. Si elles sont présentes, la maladie aussi et le test est positif.

90 % des cas de cancer colorectal dépistés avec le test

“Bien que confiants dans notre stratégie, les résultats ont été impressionnants, explique Matija Trickovic, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué. Notre méthode a détecté 90 % des cas de cancer, un résultat très proche du taux de détection de 94 % obtenu par coloscopie et supérieur à toutes les méthodes de détection non invasives actuelles.”

Alors oui, à terme, ce test pourrait éviter la coloscopie à beaucoup de patients. Mais avant cela, des recherches supplémentaires devront être menées pour confirmer son efficacité et généraliser son utilisation pour le cancer colorectal… mais pas seulement.

“Cette même méthode pourrait bientôt servir à développer des outils de diagnostic non invasifs pour de nombreuses maladies, à partir d'une simple analyse du microbiote”, conclut Mirko Trajkovski.