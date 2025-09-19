Gastro-entérite : comment s'en protéger ?

Plus de cent cas de gastro-entérite. Dans les Pyrénées-Orientales, un village est touché par une épidémie depuis début septembre. Les autorités sanitaires ont d’abord soupçonné une contamination par l’eau du robinet, mais les investigations n’ont rien donné. D’autres recherches sont en cours pour comprendre l'origine des contaminations. D’après Ici Roussillon, les premiers cas sont apparus dans des écoles primaires avant de se propager aux adultes.

Quels sont les symptômes de la gastro-entérite ?

Cette infection gastro-intestinale est caractérisée par une diarrhée aigüe, parfois accompagnée de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales et d’une fièvre modérée. Ils apparaissent après une période d’incubation de 24 à 72 heures. "En général, l'évolution est favorable rapidement, prévient l’Assurance Maladie. Les vomissements durent un à deux jours tandis que la diarrhée peut persister une à deux semaines. Cependant, la gastro-entérite chez l'enfant peut entraîner une déshydratation." Selon Santé Publique France, 44 % des passages aux urgences liés à la gastro-entérite concernent des enfants de moins de cinq ans.

Gastro-entérite : comment l'éviter ?

Comme le rappelle l'organisme, les collectivités, comme les écoles, les centres de vacances ou les maisons de retraite, sont particulièrement à risque d’épidémie à cause de la "transmission de personne à personne". Ainsi, la période de la rentrée scolaire peut être celle d'un retour des infections. La plupart du temps, la maladie se transmet par les mains ou par le contact avec des objets touchés préalablement par une personne contaminée.

L'une des principales mesures de protection est le lavage régulier des mains : avant de préparer un repas, avant de manger, après avoir été aux toilettes, etc. En l’absence de savon et d’eau à disposition, les solutions hydro-alcooliques peuvent être une solution de secours. "Si dans l'entourage de l'enfant, une personne a la diarrhée, le nettoyage des surfaces qui sont fréquemment touchées telles que les poignées de porte, le téléphone, les toilettes, les lavabos doit être plus fréquent et plus méticuleux", prévient l’Assurance Maladie.

Depuis 2022, un vaccin est recommandé chez le nourrisson pour prévenir la gastro-entérite. Administré par voie orale, sous forme de boisson, il cible le rotavirus, l'un des agents infectieux responsable de la maladie. Selon le ministère de la Santé, la vaccination diminue d’environ 80 % les gastro-entérites et les hospitalisations dues aux infections à rotavirus chez le nourrisson.