Gastro-entérite : y a-t-il un risque d’épidémie en France ?

L'ESSENTIEL Les cas de gastro-entérite aiguë sont en augmentation, d'après le dernier bulletin de Santé publique France.

Les chiffres demeurent à des niveaux historiquement bas.

Pour se protéger de la maladie, il est recommandé de se laver régulièrement les mains.

La gastro-entérite aiguë fait partie des maladies fréquentes en hiver. Dans son dernier point paru le 27 février, Santé publique France observe une légère augmentation des cas. Mais ils restent à des niveaux historiquement bas.

Gastro-entérite aiguë : quelle est la situation en France ?

La proportion de consultations SOS Médecins pour gastro-entérite aiguë est en légère augmentation, d’après le document. Entre le 17 et le 23 février, soit la semaine 08, la maladie représentait 7,2 % des consultations chez SOS Médecins, contre 6,9 % la semaine précédente. "Cette activité est proche de celle observée lors de la saison 2023-2024 et des minimums historiques, précise Santé publique France. Les régions Bretagne, Pays de la Loire et Île-de-France sont en activité élevée (les régions Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et Île-de-France l’étaient en semaine 07)".

Le constat est similaire pour les passages aux urgences liés à cette maladie. Leur proportion a augmenté de 22 % sur la période, avec davantage de cas dans le Nord et l’Ouest du pays. En Ile-de-France, par exemple, 1.669 personnes se sont rendues dans des services d’urgence à cause de la gastro-entérite, soit une augmentation de 6,4 % par rapport à la semaine précédente. Cette région concentre la plus grande proportion de passage aux urgences pour gastro-entérite, en comparaison au reste du pays.

Comment éviter la gastro-entérite ?

Pour éviter d’être contaminé, Santé publique France fournit quelques recommandations. Il est d’abord important de se laver régulièrement les mains, soit avec de l’eau et du savon, soit avec du gel hydro-alcoolique. Selon l’organisme, c’est "une des meilleures façons de limiter la transmission des virus entériques". En plus de l’hygiène des mains, il est important de nettoyer correctement les surfaces car certains virus à l’origine de la maladie sont particulièrement résistants.

Gastro-entérite : la maladie guérit souvent spontanément

Cette inflammation de la muqueuse du tube digestif provoque généralement des diarrhées, des douleurs abdominales et des vomissements. "Elle est le plus souvent virale et alors très contagieuse", alerte l’Assurance Maladie. Lorsqu’elle est liée à un virus, elle dure souvent moins de trois jours et guérit spontanément. Il faut toutefois faire attention à consommer suffisamment d’eau pour éviter la déshydratation. Pour les nourrissons, en cas de diarrhée liée à la gastro-entérite, Santé publique France recommande la réhydratation précoce à l'aide des solutés de réhydratation orale (SRO). Si les symptômes persistent, il faut consulter un professionnel de santé. Chaque année, plus de 20 millions de cas de gastro-entérites aiguës sont recensés en France.