Epidémie de gastro-entérite : les gestes pour s’en protéger

L'ESSENTIEL La gastro-entérite est provoquée par un virus.

Celui-ci peut être présent sur les mains d'une personne contaminée, après un passage aux toilettes.

Pour réduire les risques de contamination ou de transmission, il est important de se laver très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydro-alcoolique.

La circulation de la gastro-entérite se réduit en France. Cette année, l’épidémie a été particulièrement longue, avec des cas encore recensés ce printemps. Dans son point du 17 avril, Santé publique France soulignait que la part de la maladie dans les consultations à SOS Médecins était proche des maximums historiques. Depuis, l’incidence de la maladie a diminué, mais elle reste présente sur le territoire.

Comment se transmet la gastro-entérite ?

Cette inflammation de la muqueuse du tube digestif est généralement liée à un virus, qui peut être un rotavirus, un norovirus ou un adénovirus. Ces derniers peuvent se transmettre de trois façons : un contact direct avec une personne malade, des aliments contaminés par une personne malade ou par le contact avec des objets précédemment touchés par des personnes atteintes.

Il y a un risque de devenir malade en touchant "une surface qui a été touchée par quelqu'un qui avait une gastro-entérite, qui a mis le virus sur ses mains quand il est allé aux toilettes", précise le microbiologiste Christophe Mercier Thellier, auteur de L’Hygiène, c’est la santé aux éditions Harper Collins, dans une vidéo publiée sur Yahoo actualités. "En s'essuyant, cette personne a touché une surface. Le virus survit plus de 6 heures sur cette surface. J'ai touché cette surface avec mes mains et ensuite je me suis mis les mains à la bouche et le virus se développe dans mon intestin. Et c'est comme ça que j'ai à mon tour une gastro-entérite et que je peux la propager."

Comment éviter d’être contaminé par la gastro-entérite ?

Pour ce spécialiste, il est fréquent que les personnes porteuses du virus le diffusent sans le savoir. Or, il est primordial d’adopter une hygiène rigoureuse en cas de contamination. L’Assurance Maladie recommande aux personnes infectées de rester chez elle dans la mesure du possible. Pour elles, mais aussi pour toutes celles et ceux qui veulent éviter le virus, elle recommande de se laver souvent les mains (avant de préparer les repas, avant de manger, après être allé aux toilettes ou à la salle de bains...) et de changer régulièrement les essuie-mains. "En l'absence de point d'eau, utilisez du gel hydro-alcoolique", conseille-t-elle. À la maison, les toilettes doivent être désinfectées après chaque diarrhée, et toutes les surfaces potentiellement touchées par la personne malade, comme les poignées de porte ou les lavabos, doivent être nettoyées méticuleusement et fréquemment. "Attention à ce que vous faites et dans tous les cas, parce que vous ne savez jamais ce que vous avez sur vos mains, désinfectez-vous les mains avec une solution hydro-alcoolique ou lavez-vous les mains à l'eau et au savon avant de les porter à la bouche", poursuit Christophe Mercier Thellier. En moyenne, 21 millions de cas de gastro-entérite sont recensés chaque année en France.