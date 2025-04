Gastro-entérite : toujours beaucoup de cas en France, malgré la fin de l’hiver

L'ESSENTIEL La gastro-entérite aiguë est une infection gastro-intestinale, due à divers virus, bactéries ou parasites.

Cette maladie reste très présente en France ce mois d’avril, avec notamment 8,7 % des consultations SOS Médecins.

Il est important d’adopter les gestes barrières pour se protéger de cette pathologie.

C’est l’une des maladies les plus fréquentes en hiver… Mais cette année, la gastro-entérite aiguë pourrait encore sévir une bonne partie du printemps. Dans son dernier point paru le 10 avril dernier, Santé publique France indique qu’en Occitanie, 8,7 % des consultations SOS Médecins avaient pour motif une gastro-entérite aiguë début avril.

Gastro-entérite : “On ne perçoit pas encore d’accalmie ”

"Cette activité est supérieure à celle observée lors de la saison 2023-2024 et proche des maximums historiques”, explique Santé publique France. Le taux d’incidence de diarrhée aiguë chez les médecins généralistes et la part de passages aux urgences pour gastro-entérite aiguë sont toujours - bien qu’il y ait eu une légère baisse - aux niveaux les plus élevés de la saison. Néanmoins, ceux-ci restent comparables aux saisons précédentes.

"On a souvent l’habitude d’avoir un pic de gastros en janvier/février puis cela s’estompe à partir du printemps, surtout avec le beau temps, indique Matthieu Calafiore, médecin à la régulation du Samu de Lille, au média Le Parisien. Là, on ne perçoit pas encore d’accalmie”.

Des solutés de réhydratation orale pour prévenir la déshydratation

Pour rappel, la gastro-entérite aiguë est une infection gastro-intestinale, due à divers virus, bactéries ou parasites. Elle se caractérise par des diarrhées, des douleurs abdominales et des nausées et/ou des vomissements, de la fièvre et, parfois, la présence de sang dans les selles.



La gastro-entérite virale dure généralement moins de trois jours et guérit sans traitement. Mais la diarrhée aiguë peut entraîner des complications comme la déshydratation. Pour l’éviter, Santé publique France recommande une réhydratation précoce à l'aide des solutés de réhydratation orale (SRO), en particulier chez le nourrisson.

Les gestes barrières pour se protéger de la gastro-entérite

Face à cette circulation active de la maladie, il faut se protéger en adoptant les gestes barrières. Pour cela, le premier réflexe est de se laver fréquemment les mains, soit avec de l’eau et du savon soit, à défaut, avec une solution hydro-alcoolique. Il est recommandé de le faire avant de manger, après être allé aux toilettes, après chaque sortie à l’extérieur, après avoir pris les transports en commun, après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, etc. Vous pouvez aussi nettoyer les surfaces les plus à risque, comme le téléphone portable que vous utilisez au cours de la journée sans avoir les mains nécessairement propres.

"La vaccination contre les rotavirus, responsables d’environ la moitié des diarrhées sévères du nourrisson nécessitant une hospitalisation, est recommandée en France pour tous les nourrissons”, souligne Santé publique France.